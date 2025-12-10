Ece Sükan'dan derin dekolte: Kapatmasa daha iyi olurmuş

Eski model ve sunucu, günümüzde birkaç dizi ve film projesinde de yer alan Ece Sükan, Alem Dergisi'nin davetinde görüntülendi.

Moda editörlüğü de yapan Sükan, katıldığı defileler ve davetlerdeki şık kombinleriyle sık sık gündem oluyor.

Kameralar karşısında poz veren Ece Sükan'ın iddialı ve cesur elbisesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Takipçiler, ünlü isme çeşitli yorumlar yaparken, bazıları tarzını eleştirdi, bazıları ise beğeniyle karşıladı.

Derin göğüs dekolteli elbiseyi gören takipçileri ise "Görünsün diye bayağı uğraşmış", "Göğüs ucu gözüküyor", "Kapatmasa daha iyi olurmuş" gibi yorumlar yaptı.