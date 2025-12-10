Haberler

Ece Sükan'dan derin dekolte: Kapatmasa daha iyi olurmuş

Ece Sükan'dan derin dekolte: Kapatmasa daha iyi olurmuş
Ünlü model ve sunucu Ece Sükan, katıldığı davette cesur tarzıyla dikkat çekti. Takipçileri "Görünsün diye bayağı uğraşmış", "Göğüs ucu gözüküyor", "Kapatmasa daha iyi olurmuş" gibi yorumlar yaptı.

  • Ece Sükan, Alem Dergisi'nin davetinde derin göğüs dekolteli bir elbise giydi.
  • Sosyal medya takipçileri elbiseyle ilgili 'Göğüs ucu gözüküyor' ve 'Kapatmasa daha iyi olurmuş' gibi yorumlar yaptı.

Eski model ve sunucu, günümüzde birkaç dizi ve film projesinde de yer alan Ece Sükan, Alem Dergisi'nin davetinde görüntülendi.

Moda editörlüğü de yapan Sükan, katıldığı defileler ve davetlerdeki şık kombinleriyle sık sık gündem oluyor.

Kameralar karşısında poz veren Ece Sükan'ın iddialı ve cesur elbisesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Takipçiler, ünlü isme çeşitli yorumlar yaparken, bazıları tarzını eleştirdi, bazıları ise beğeniyle karşıladı.

Derin göğüs dekolteli elbiseyi gören takipçileri ise "Görünsün diye bayağı uğraşmış", "Göğüs ucu gözüküyor", "Kapatmasa daha iyi olurmuş" gibi yorumlar yaptı.

