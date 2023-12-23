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Ece Erken'den şok hareket

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Eski eşi Serkan Uçar'a sarf ettiği 'Şam Babası' sözleri yüzünden mahkemelik olan Erken açıklama da bulundu.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre Ece Erken'den şok hareket. Eski eşi Serkan Uçar'a sarf ettiği "Şam Babası " sözleri yüzünden mahkemelik olan Erken açıklama da bulundu.

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Erken "Eğer bu haber doğruysa haftaya çok detaylı avukatım aracılığıyla tüm yaşananlarla ilgili açıklamam olacak" derken eski eşinin yüzünü insan dışkısı ile kapatması büyük tepki çekti.

NE OLMUŞTU

Ünlü oyuncu ve sunucu Ece Erken, 2014 yılında Serkan Uçar ile nikah masasına oturmuş ve bu evlilikten Eymen adında bir evladı olmuştu. Erken oğlunun yurt dışına çıkmasına engel olan ve izin vermeyen Uçar'a " Şam babası" ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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