Ebru Şancı'nın havyar şoku: Fiyatına inanamadı! 'İnsan tuvalete gitmeye üzülür'

Manken Ebru Şancı ile ünlü futbolcu Alpaslan Öztürk, 2015 yılında sade bir törenle evlenmişti. Mutlu evliliklerini sürdüren çiftin, Ceylin ve Mila adında ikiz kızları ile Kürşad Fırat adında bir oğulları bulunuyor.

Evlendikten sonra podyumlara veda eden ve bir süre sunuculuk yapan Şancı, yaptığı eğlenceli paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde gittiği bir ülkede havyarın fiyatını soran Şancı, aldığı cevap karşısında şaşkına döndü.

250 gram havyarın 280.000 TL olduğunu öğrenen Şancı, "Bunu yiyen insan tuvalete gitmeye üzülür" diyerek tepki gösterdi. Ünlü isim, havyarın albino balıktan yapıldığını da takipçileriyle paylaştı.