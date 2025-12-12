Haberler

Ebru Şancı'nın havyar şoku: Fiyatına inanamadı! 'İnsan tuvalete gitmeye üzülür'

Bir dönemin popüler isimlerinden eski manken Ebru Şancı Öztürk, gittiği bir ülkede havyarın fiyatını sordu. Aldığı cevap karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. 250 gram havyarın 280.000 TL olduğunu öğrenen Şancı, "Bunu yiyen insan tuvalete gitmeye üzülür" diyerek tepkisini dile getirdi.

  • 250 gram havyarın fiyatı 280.000 TL'dir.
  • Havyar albino balıktan yapılmaktadır.

Manken Ebru Şancı ile ünlü futbolcu Alpaslan Öztürk, 2015 yılında sade bir törenle evlenmişti. Mutlu evliliklerini sürdüren çiftin, Ceylin ve Mila adında ikiz kızları ile Kürşad Fırat adında bir oğulları bulunuyor.

Evlendikten sonra podyumlara veda eden ve bir süre sunuculuk yapan Şancı, yaptığı eğlenceli paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde gittiği bir ülkede havyarın fiyatını soran Şancı, aldığı cevap karşısında şaşkına döndü.

250 gram havyarın 280.000 TL olduğunu öğrenen Şancı, "Bunu yiyen insan tuvalete gitmeye üzülür" diyerek tepki gösterdi. Ünlü isim, havyarın albino balıktan yapıldığını da takipçileriyle paylaştı.

title