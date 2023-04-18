Ebru Şancı'dan '4 imam nikahlı eşim var boşayamadım' diyen Sinan Akçıl'a tepki: Terbiyesiz, rezalet

Ebru Şancı, katıldığı programda "İmam nikâhını severim. Benim 4 tane eşim var, hiçbirine 'Boş ol' diyemedim" diyen Sinan Akçıl'a ateş püskürdü. Canlı yayında sinirlerine hakim olamayan Şancı, "Sen imam nikahını o kadınlara layıkıyla yapmıyorsun, bunu Akçıl'a bu hakkı veren kadınları da Allah ıslah etsin. Terbiyesiz. Bu kadınlar da rezalet pis. Rezalet" dedi.

Danla Bilic'in YouTube kanalına konuk olan Sinan Akçıl, özel hayatıyla ilgili konuşurken 4 tane imam nikahlı eşinin olduğunu ancak boşanamadığını söyledi. Sözlerinden dolayı gündem olan Sinan Akçıl'a en sert yorum Söylemezsem Olmaz yorumcularından Ebru Şancı'dan geldi.

"SANA İMAM NİKAHI HAKKI VEREN KADINLARI ALLAH ISLAH ETSİN"

Uzun yıllardır futbolcu Alpaslan Öztürk ile evli olan 3 çocuk annesi Ebru Şancı, Sinan Akçıl'ın imam nikahı çıkışına canlı yayında sert çıkarak "Nereden bakarsan bak rezalet namazda gözü olmayanın ezanda kulağı olmazmış. Sen imam nikahını o kadınlara layıkıyla yapmıyorsun, bunu Akçıl'a bu hakkı veren kadınları da Allah ıslah etsin. Anca böyle bir Youtube programında bir boş olu hak edersiniz. Biz laik bir ülkedeyiz. Bir kadına yapılmış en büyük hakaret o kadınlara da yazıklar olsun" dedi.

"TERBİYESİZ, REZALET, PİS"

Danla Bilic'in Sinan Akçıl'ın sözlerine gülerek karşılık vermesine de sinirlenen Ebru Şancı, "Danla'ya da yakıştıramadım bir kadın olarak gülüyor. Dini nikah bu kadar ucuz bir şey mi... Sonra haha haha boş ol boş ol. Terbiyesiz. Bu kadınlar da rezalet pis. Rezalet, başka bir şey söylemiyorum" diyerek tepki gösterdi.

SİNAN AKÇIL: 4 İMAM NİKAHLI EŞİM VAR 'BOŞ OL' DİYEMEDİM

Katıldığı programda imam nikahıyla ilgili konuşan Sinan Akçıl, "Evet severim. Severiz kardeşim öyle işleri. Karşımdaki insana imam nikahından önce 'Sen benim için artık başka bir mertebedesin derim' dedim yani. Ona bakarsan 4 tane eşim var yani. 'Boş ol' diyemedim ki. Konuşmuyorlar benimle. Yüzüne karşı 3 kere 'Boş ol' demen lazım. Şimdi söyleyebilirim. 12 kere diyebilir miyim?"