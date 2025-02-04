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Ebru Şancı, 6 Bin TL'lik kavunu paylaştı: Yiyen boy atıyor

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Eski manken Ebru Şancı Öztürk, İngiltere'de gördüğü 150 sterlin (yaklaşık 6 bin TL) değerindeki bir kavunun fiyatını paylaştı. Şancı'nın bu paylaşımı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Ebru Şancı Öztürk, İngiltere'deki bir marketteki kavun fiyatı karşısında hayrete düştü. Ünlü isim, bu kez tam 150 sterlin (yaklaşık 6 bin TL) değerindeki bir kavunu takipçilerine gösterdi.

Manken Ebru Şancı, futbolcu Alpaslan Öztürk ile 2015 yılında evlenmiş ve bu evlilikten Ceylin ve Mila adında ikiz kızları ile Kürşad Fırat isimli bir oğulları dünyaya gelmişti. Mutlu bir evliliği olan ve eşiyle birlikte sık sık yurtdışına giden Şancı, son olarak Londra'dan yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

BİR KAVUN 6 BİN TL

Ünlü isim girdiği bir markette Japon kavunu olarak adlandırılan özel üretim kavunun fiyatını görünce takipçileriyle paylaştı. Ebru Şancı Öztürk "Meşhur japon kavunu. Tabii ki almıyorum ama çok da merak ediyorum. Yiyen herhalde 5 cm boy atıyor" diyerek güldü. Özel yetiştirilen ve sınırlı sayıda satılan lüks meyvenin 150 sterlin (yaklaşık 6 bin TL) olduğu görüldü.

Ebru Şancı, 6 Bin TL'lik kavunu paylaştı: Yiyen boy atıyor
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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