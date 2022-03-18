Ebru Şallı ve Uğur Akkuş boşanıyor

2019 yılında Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğünle evlenen Ebru Şallı ile Uğur Akkuş, maddi olarak yaşadıkları zor günler sonrası boşanma kararı aldı.

MADDİ ZORLUKLAR YAŞIYOR

2011 yılında Kuveytli yatırımcıları dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'un, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığı ileri sürülmüştü. Maddi zorluklar yaşamasına rağmen uzun zamandır eşinin yanında olan Şallı'nın, artık boşanma kararı aldığı iddia edildi.

SOYADINI DEĞİŞTİRDİ, ESKİ EŞİNİN EVİNE GİTTİ

Evlenir evlenmez soyadını değiştiren Şallı, sosyal medya hesabında bir değişiklik yaptı. Eski manken, Akkuş soyadını kaldırdı. Şallı'nın eve gelen hacizlerden artık sıkıldığı, hatta memurların eski eşi Harun Tan'ın evine kadar gitmesinin bardağı taşıran son damla olduğu iddia edildi. Borçlardan canı sıkılan eski mankenin, eşinden boşanmaya kararlı olduğu öğrenildi.

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