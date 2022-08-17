Ebru Keskin'den Son Bir Mesaj
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Ebru Keskin'in Rapçi Şehinşah'la beraber gecen aylarda yaptığı son bir "Taktik" Single çalışmasının ardından son bir mesaj daha. Yeni "Alo" adlı single şarkısında, ayrılık sonrası bitmeyen git gellere, susmayan telefonlara, kalp ve akıl arasındaki savaşlara - Eğlenceli bir cevap geldi.
Günümüzün çok sevilen Afro Türk pop tarzında olan yaz şarkısını aranjör Osman Çetin üstlendi. Herkese hitap eden akılda kalıcı sözleri ve bestesiyse Ebru Keskin'in imzasını taşıyor.
Ebru Keskin "Alo" 19 Ağustos'ta DMC etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında!
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