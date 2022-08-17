Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ebru Keskin'den Son Bir Mesaj

Ebru Keskin'den Son Bir Mesaj

Magazin Haberleri

Ebru Keskin'in Rapçi Şehinşah'la beraber gecen aylarda yaptığı son bir "Taktik" Single çalışmasının ardından son bir mesaj daha. Yeni "Alo" adlı single şarkısında, ayrılık sonrası bitmeyen git gellere, susmayan telefonlara, kalp ve akıl arasındaki savaşlara - Eğlenceli bir cevap geldi.

Günümüzün çok sevilen Afro Türk pop tarzında olan yaz şarkısını aranjör Osman Çetin üstlendi. Herkese hitap eden akılda kalıcı sözleri ve bestesiyse Ebru Keskin'in imzasını taşıyor.

Ebru Keskin "Alo" 19 Ağustos'ta DMC etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında!

Snob Magazin / Magazin

Osman Çetin Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.
title