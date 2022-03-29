Ebru Gündeş'in Iraklı iş insanı ile aşk yaşadığı iddialarına yalanlama

Reza Zarrab ile ayrılığının ardından bir süredir hayatında kimse olmayan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş ile ilgili ortaya atılan bir iddia magazin gündemine oturdu.

YAKINLARI TARAFINDAN YALANLANDI

Bir köşe yazarı tarafından ortaya atılan iddiaya göre Ebru Gündeş'in Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile aşk yaşadığı ileri sürülmüştü. Hatta Khoshnaw'un ünlü şarkıcının hiçbir sahnesini kaçırmadığı, onu hep en ön masadan izlediği de iddialar arasında yer verilmişti.

Ebru Gündeş ile Rassan Khoshnaw arasındaki söz konusu aşk iddiası, ünlü şarkıcının yakınları tarafından yalanlandı.

Rassan Khoshnaw

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