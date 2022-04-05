Ebru Gündeş'e Yazdı, Merve Demir Kaptı!

Yeni single'ı için oldukça özenen güzel şarkıcı Merve Demir, şu ana kadar dijital platformlarda yüzbinlerce kez dinlenerek oldukça başarı yakaladı.

Bu şarkıyı çok istediğini belirten güzel şarkıcı, 'Şarkıyı ilk dinlediğimde aşık oldum. Bu şarkıyı mutlaka almam lazım dedim. Bana kısmet oldu' diye konuştu. Demir, şarkıyı aldıktan sonra 2 hafta içerisinde yayınladı.

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