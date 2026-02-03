Düzeltme ve cevap metni

Haberler

10 Ocak 2026 tarihinde yayımlanan "Can Yaman bu yüzden gözaltına alınmış! İşte üzerinden çıkanlar" başlıklı haberde, oyuncu Can Yaman'ın üzerinden uyuşturucu madde çıktığı yönünde gerçeğe aykırı iddialara ve görüntülere yer verilmiştir.

Can Yaman'ın üzerinden herhangi bir uyuşturucu maddenin çıkması söz konusu değildir, bu husus polis tutanaklarıyla sabittir. Soruşturma kapsamında yalnızca uyuşturucu/uyarıcı madde kullanımına ilişkin test yapılması amacıyla saç, idrar ve kan örnekleri alınmasının ardından ifadesi alınmış ve hakkında hiçbir adli kontrol tedbiri uygulanmaksızın serbest bırakılmıştır.

Akabinde Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan test sonucu negatif çıkmış olup, Can Yaman'ın hiçbir uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadığı tespit edilmiştir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla işbu düzeltme metni yayımlanmaktadır.

