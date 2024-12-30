Üye Girişi
Haberler
İsrail ordusundan Kuneytra'daki belediye binasına baskın
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! İsrail sonunda bunu da yaptı
CHP'li Karatepe'den zam oranına kilitlenen emekli ve memuru tedirgin eden sözler
Zam oranına kilitlenen emekli ve memuru tedirgin eden sözler
Güney Kore'de, 179 kişinin öldüğü uçak son 48 saatte 13 sefer yapmış
Bugüne kadar kaza yapmamasına şaşmalı
Hastanede kan donduran anlar! 13. kattan kendini boşluğa bıraktı
Hastanede kan donduran anlar! 13. kattan kendini boşluğa bıraktı

Dur durak bilmiyor: Wanda Nara'dan sere serpe pozlar

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile ayrılma aşamasında olan Wanda Nara, cesur pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile ayrılma aşamasında olan Wanda Nara yine gündeme gelmeye devam ediyor.

SERE SERPE POZ VERDİ

Tatilde verdiği cesur pozlarla sosyal medyada gündem olan Wanda Nara, hayranlarından hem övgü hem eleştiri aldı. Bazı kullanıcılar, Nara'nın Mauro Icardi'ye yaptıklarını eleştirirken, bazıları da özel hayatını özgürce yaşamasını savundu.

Dur durak bilmiyor: Wanda Nara'dan sere serpe pozlar
Haberler.com / Fatih Kayalı - Magazin
img

800 lira zamlanınca elde kaldı! Satıcıları dert yandı
img

Devrim'den olay yaratacak ayrılık açıklaması
img

İstanbul için tarih netleşti! Kar yerden 15 gün boyunca kalkmayacak
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıYasin b.:

Her gün wanda haberi paylaşıp duruyorsunuz. Amacınız nedir merak etmiyoruz paylaşıp durmayın bizene wandadan. Tekrar paylaşmanız durumunda bir daha bu siteyi kullanmayacağım.

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErdem Sen:

doyamadiniz elin motorunu reklam yapmaya

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFatih GÖK:

Bu wanda ne var haber yapıyorsunuz hayırdır siz bunun pezevengimisiniz günlük bize pazarlıyorsunuz

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCengiz Gürbez:

Ya bişey soracam bu kadını arzuluyorsun her halde başka bir akıllı dürüst bir haberin yok mu.Arkadaşım bu kadını bir Türkiye tanır oldu sizin sayenizde

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Zengin:

Başka haber bulamadınız nedir elin o...pounding size ne

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almak istediği ürünün fiyatı Mehmet Ali Erbil'i isyan ettirdi: Emekli maaşımla nasıl alacağım?
Almak istediği ürünün fiyatı Mehmet Ali Erbil'i isyan ettirdi
Bennu Gerede'den çok konuşulacak sözler: Hayalim sevişirken ölmek
"En büyük hayalim sevişirken ölmek"
İngilizler, yaşama şansı yüzde 50 olan Esma Esad'ı ölüme terk etti
Esma Esad ölüme terk edildi
Yurt dışına kaçan Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
Yurt dışına kaçan Batuhan için kırmızı bülten çıkarıldı
Ne ev ne de arsa! Latif Doğan kazandığı parayı bakın nereye yatırıyor
Ünlü türkücünün kazandığı parayı yatırdığı yer hayli enteresan
'Bana bir Audi'yi çok gördüler' diyen Ali Erbaş, şimdi de ödediği kirayla gündemde
Kirasına yüzde 44 zam yapıldı! İşte Erbaş'ın ödeyeceği yeni meblağ

Son Dakika Haberleri

Pazartesi hangi diziler var? 30 Aralık Pazartesi TV'de bu akşamki diziler Aile Şerefi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Aile Şerefi filmi ne zaman, nerede çekildi? Batuhan Karadeniz nerede? Batuhan Karadeniz kırmızı bültenle aranıyor mu? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Konyaaltı 30-31 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 30-31 Aralık Gölbaşı, Çankaya, Beypazarı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Türkiye finali ne zaman, hangi tarihte? 2024 MasterChef birincisi ne zaman belli olacak? İZSU İzmir su kesintisi! 30-31 Aralık Bornova, Karşıyaka, Konak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Nurettin Açıkalın kimdir? Nurettin Açıkalın kaç yaşında, nereli? Mecidiyeköy, Şişli yangın söndü mü, mahsur kalan işçiler kurtarıldı mı SON DAKİKA! Adana ASKİ su kesintisi! 30-31 Aralık Çukurova, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 31 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.