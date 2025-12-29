'Dünyanın en güzel kızı' seçilmişti! Son haline gelen yorumlara ateş püskürdü

Henüz altı yaşındayken Vogue Enfants'ın kapağında yer alarak "dünyanın en güzel kızı" unvanının sahibi olan Thylane Blondeau, erken adım attığı moda dünyasında başarılı bir kariyer sürdürdü ve podyumların dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi.

ESTETİK İDDİALARINA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Bugünlerde 24 yaşında olan ve Paris Moda Haftası'ndaki son görünümleriyle yeniden gündeme gelen genç model, sosyal medyada artan estetik iddialarına sessiz kalmadı.

Hakkındaki söylentilere tepki gösteren Blondeau, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bu tür yorumlardan bıktım. Gençlik dönemimdeki fotoğraflarıma bakabilirsiniz, hiçbir şey değişmedi. 10 yaşımdan beri insanlar yüzüme bir şeyler yaptırdığımı söylüyor. Buna artık son verme zamanı geldi."

"BEN SADECE BİR İNSANIM"

Blondeau, kendisiyle ilgili abartılı yorumların da rahatsızlık verdiğini belirterek şöyle devam etti: "Bugün bile insanlar beni görünce 'Sen en güzel kızsın' diyor. Hayır, hâlâ değilim. Ben sadece bir insanım."