Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, doğum yaptı - Haberler

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, doğum yaptı
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Yaklaşık iki yıldır ünlü rapçi Asap Rocky ile birlikte olan dünyaca ünlü şarkıcı Rİhanna ilk bebeğini kucağına aldı. Hamilelik kıyafetleriyle gündemden düşmeyen Rihanna'nın bir erkek bebeği oldu.
Şarkılarıylave cesur kıyafet tercihleriyle yıllardır gündemden düşmeyen Rihanna ve sevgilisi Asap Rocky, geçtiğimiz ocak ayında bir fotorğaf çekimi yaptırarak bebek beklediklerini müjdeledi. En son 9 Mayıs'ta kamera karşısına geçen Barbadoslu şarkıcının doğum yaptığı öğrenildi.
ANNE OLDU
34 yaşındaki başarılı şarkıcı Rihanna, 13 Mayıs'ta Los Angeles'taki özel bir hastanede bebeğini kucağına aldı. Bebeğin erkek olduğu öğrenilirken, çiftten iddialara henüz açıklama gelmedi. Çiftin bebeklerine koyduğu isim de henüz bilinmiyor.
HAMİLELİK SÜRECİNİ ANLATMIŞTI
Geçtiğimiz haftalarda Extra'ya röportaj veren şarkıcı, hamilelik süreciyle ilgili "Harika hissediyorum, bazen aşırı yorgun ve buna alışkın değilim. Gecenin herhangi bir saatinde uyanık kalabiliyordum ama şu an bedenim her dakika bana 'şu an uyuman gerekiyor' diyor" demişti.