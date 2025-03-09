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Dünyaca ünlü oyuncu, Türk hayranıyla sahnede balon patlattı

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Güney Koreli ünlü oyuncu ve şarkıcı Lee Min Ho'nun Türkiye'de gerçekleştirilen bir etkinlikte hayranlarından biriyle sahnede balon patlattığı anlar tartışma konusu oldu. Hayranının başörtülü olduğunu fark eden Lee Min Ho'nun "'Oynamanda sakınca var mı?' diye sorduğu hayranından ise "Sorun yok" cevabını aldığı öğrenildi.

Güney Koreli ünlü oyuncu ve şarkıcı Lee Min Ho, Türkiye'de hayranlarıyla buluştu. Düzenlenen eğlence sırasında dikkat çeken bir olay yaşandı. Min Ho, her hayran buluşmasında yaptığı balon patlatma oyunu için bir hayranını sahneye çağırdı.

"OYNAMASINDA SAKINCA VAR MI"

Hayranlar sahneye çıkmak için birbiriyle yarışırken, ünlü aktör, Türk olduğu öğrenilen bir hayranını seçti. Etkinlik sırasında, hayranının başörtülü olduğunu fark eden Lee Min Ho, sunucudan 'Oynamasında sakınca var mı?' diye sormasını istedi. Hayranından "Sorun yok" cevabını aldıktan sonra birlikte oyun oynadılar.

GÖRÜNTÜLER TARTIŞMA YARATTI

Ünlü oyuncu ve Türk hayranının oyun sırasında kahkahaya boğulduğu anlar kameralara yansırken görüntüler özellikle sosyal medyada yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi.

Dünyaca ünlü oyuncu, Türk hayranıyla sahnede balon patlattı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (23)

Haber YorumlarıHdddreee:

Tek kelimeyle rezalet hem kapalı hemde ramazan ayı.

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Haber YorumlarıDoğuş:

Ahlak yoksa,sorunda yok.

Yorum Beğen161
Yorum Beğenme3
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Haber Yorumlarıalperen84:

izlerken gözlerime inanamadım utandım resmen

Yorum Beğen115
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıErtan:

Kuran'sız müslümanlığın sonucu bu. Tek kurtuluş Kuran'ı hayatımıza almakta.

Yorum Beğen97
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıHarun EROĞLU:

Ahlâk olmayınca başı kapalı olmuş, açık olmuş ne farkeder. Utanmadan çıkmış oraya. Ne açıklar var, sözde kapalıdan ahlaklı. Onu için diyorum Ahlâk yok ise başındaki baş örtüyü bari istismar etme

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Haber Yorumlarıufo:

Başörtüsü bukadar zulüm görmemişti sayende oldu dindar nesil yetiştiren AKP

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Haber YorumlarıEdim Kılınç:

Sktir güney Kore’nin nerde olduğunu bilmiyorum ki ünlüsünü hayran olum zaten hepsi birbirine benziyor

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Haber YorumlarıSimu:

la hakketen balon patlatmışlar :D ben de mecazi sandım

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Haber YorumlarıEdim Kılınç:

Sktir güney korelinin ünlüsü kimki Türkiye’de hayranı varmış

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

bu ünlü hayranlığı saçma sapan hareketler ne aşağılık bir duygudur yahu. o da bir insan sende bir insan. o da ölümlü sen de ölümlüsün. gerisi çok mühim değil. Vakur bir duruş segileyin Asil olun. Ne bu saçmalık

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