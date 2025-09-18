Haberler

Dünyaca ünlü isimlerden Filistin için ortak ateşkes çağrısı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Dünyaca ünlü isimlerden Filistin için ortak ateşkes çağrısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Dünyaca ünlü isimlerden Filistin için ortak ateşkes çağrısı
Haber Videosu

İngiltere'de düzenlenen "Together for Palestine" konseri öncesinde Billie Eilish'ten Joaquin Phoenix'e, Penélope Cruz'dan Malala'ya kadar çok sayıda ünlü isim ortak bir video mesaj yayımlayarak Filistin'de katliamın durması ve acilen ateşkes çağrısında bulundu.

Çok sayıda dünyaca ünlü oyuncu, müzisyen, yazar, aydın ve aktivist, Filistin'de katliamın durması ve ateşkes için ortak çağrı yaptı.

İngiltere'nin başkenti Londra, dün akşam Gazze için şimdiye kadar düzenlenen en büyük yardım konserine ev sahipliği yaparken, "Together for Palestine" ( Filistin için Birlikte) adlı konser öncesinde dünyaca ünlü birçok isim, ortak bir görüntülü mesaj yayımlayarak Filistin için ateşkes ve katliamın durması çağrısında bulundu.

Dünyaca ünlü isimlerden Filistin için ortak ateşkes çağrısı

Amerikalı pop yıldızı Billie Eilish, Peaky Blinders ve Oppenheimer dizilerindeki rolleriyle uluslararası ün kazanan Cillian Murphy, Joker karakteriyle tanınan Joaquin Phoenix, Oscar sahibi İspanyol oyuncular Penélope Cruz ve Javier Bardem, müzik dünyasının efsanevi isimleri Peter Gabriel ve Paul Weller ile Nobel ödüllü aktivist Malala Yousafza da videoda yer alan ünlü isimler arasında yer aldı.

Videoda genç yıldız Billie Eilish ve kardeşi Finneas "Filistin için birlikte" ifadelerini kullandı. İskoç aktör Brian Cox, videodaki mesajında "Filistin halkı adına gerçeği söylemek zorundayız" derken, ABD'li fotoğrafçı ve aktivist Nan Goldin, "Sanatçının rolü, her zaman gerçeği dile getirmek ve güve karşı konuşma riskini almak olmuştur" dedi.

Dünyaca ünlü isimlerden Filistin için ortak ateşkes çağrısı

Çocuk edebiyatı yazarı Michael Wayne Rosen, "Bu ülkenin liderlerinin Gazze ve Batı Şeria'daki sivillerin toplu katlinde suç ortağı olduklarını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

İngiliz komedyen, oyuncu, film yapımcısı ve yönetmen Steve Coogan ise, "Her şey olup bittikten sonra değil, şimdi konuşmak önemli. Tam olarak şu an, olurken. Hükümetinize baskı yapın, ateşkes çağrısı yapın, öldürmeleri durdurun" şeklinde konuştu.

Videoda yer alan isimler ekrana gelme sırasıyla; Cillian Murphy, Joaquin Phoenix, Natasha Rothwell, Michael Wayne Rosen, Sharon Horgan, Steve Coogan, Penélope Cruz, Benedict Wong, India Amarteifio, Annie Mac, Nan Goldin, Peter Gabriel, Javier Bardem, Billie Eilish, Finneas, Denise Gough, Ben Howard, Harriet Walter, Rupi Kaur, Max Porter, Caitrona Balfe, Chris O'Dowd, Brian Cox, Dawn O'Porter, Malala Yousafzai, Indya Moore, Nikita Gill, Luis Tosar, Residente, Carlos Bardem, Tamar Novas ve Tahar Rahim oldu.

"Together for Palestine" konserinden elde edilen gelirin, Filistinli insani yardım kuruluşlarına aktarılacağı duyuruldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ömercan Altay - Magazin
Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

Fenalaşarak hastaneye kaldırıldı! Yapılan tetkiklerde korkutan sonuç
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıJY:

HAMAS TAMAMEN YOK EDİLMEDEN ATEŞKESE HAYIR.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKartal Doğan:

Bizimkilerde Manifest'e falan destek açıklaması yapsın !

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihat Kahveci'den bomba İrfan Can Eğribayat iddiası

Nihat Kahveci'den bomba İrfan Can iddiası
Suriye Devlet Başkanı Eş-Şara'dan İsrail ile anlaşma sinyali

Şara'dan dengeleri değiştirecek İsrail sözleri! Anlaşma sinyali verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.