Dünyaca Ünlü Aktörden Osmanlı İtirafı - Haberler

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Dünyaca Ünlü Aktörden Osmanlı İtirafı

Snob Magazin - Magazin
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Dünyaca Ünlü Aktörden Osmanlı İtirafı

Dünyaca ünlü Fransız aktör Samy Naceri, dünyanın dört bir yanına halı ihracaatı yapan halı firmasının reklam filminde oynayacak.

Taxi film serisiyle büyük çıkış yakalayan ünlü oyuncu Samy Naceri, reklam filminde oynamak için Türkiye'ye geldi. Halı firmasının sahibi Kadir Elmalı ile bir araya gelen Fransız aktör, Mart 'ın 27'inde çekimine başlanacak halı reklamı filminde oynayacak.

Türkiye'de ilk kez bir projede yer alacak olan Naceri,"Kadir bey çok sevdiğim bir dostum. Onun teklifini kıramadım. Tabi Türkiye'de bir Osmanlı filminde de oynamak isterim" dedi.

Snob Magazin / Magazin

Samy Naceri, Türkiye, Osmanlı, Film, Magazin, Haberler

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