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Dünya Güzellerim'in setinde olay çıktı! Bülent Ersoy, yönetmeni dövmek için 6 saat bekledi

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Dünya Güzellerim Tatilde programıyla ekrana dönen Bülent Ersoy ile yönetmen arasında kriz çıktı. Tekne çekimlerinde denizden düşen Ersoy, bu anları kayda alınmadığını öğrenen Ersoy, yönetmeni dövmek için 6 saat boyunca kapının önünde nöbet tuttu. Yönetmen ise kendisini odaya kilitledi.

Bülent Ersoy, Banu Alkan, Safiye Soyman ve Seray Sever'in yer aldığı Dünya Güzellerim Tatilde programı önceki akşam ilk bölümüyle ekrana geldi. İlk bölümde sahnelerin eksik olduğunu gören Bülent Ersoy, olay çıkardı.

"BEN BU YÖNETMENİ DÖVECEĞİM"

Gazeteci Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, Ersoy çekim esnasında tekneden deniz düşmüş ancak bu anlar yönetmen tarafından kayda alınmadı. Bölümü izledikten sonra sahnenin olmadığını görerek küplere binen Ersoy, "Bu yönetmeni döveceğim, bırakın beni tutmayın" diyerek öfkelendi. Yönetmenin odaya kapandığını, yemek yemek için bile çıkmadığını öğrenen Ersoy ise otelin girişindeki koltukta 6,5 saat boyunca bekledi. 7. saatte pes ederek yerinden kalkan Ersoy ile yönetmen arasındaki gerilim ertesi gün tatlıya bağlandı.

Ecem Altan
Ecem Altan
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Bülent Ersoy Yönetmen Televizyon Magazin Haberler

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