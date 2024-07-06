Dünya Güzellerim'in setinde olay çıktı! Bülent Ersoy, yönetmeni dövmek için 6 saat bekledi

Bülent Ersoy, Banu Alkan, Safiye Soyman ve Seray Sever'in yer aldığı Dünya Güzellerim Tatilde programı önceki akşam ilk bölümüyle ekrana geldi. İlk bölümde sahnelerin eksik olduğunu gören Bülent Ersoy, olay çıkardı.

"BEN BU YÖNETMENİ DÖVECEĞİM"

Gazeteci Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, Ersoy çekim esnasında tekneden deniz düşmüş ancak bu anlar yönetmen tarafından kayda alınmadı. Bölümü izledikten sonra sahnenin olmadığını görerek küplere binen Ersoy, "Bu yönetmeni döveceğim, bırakın beni tutmayın" diyerek öfkelendi. Yönetmenin odaya kapandığını, yemek yemek için bile çıkmadığını öğrenen Ersoy ise otelin girişindeki koltukta 6,5 saat boyunca bekledi. 7. saatte pes ederek yerinden kalkan Ersoy ile yönetmen arasındaki gerilim ertesi gün tatlıya bağlandı.