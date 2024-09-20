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Düğün sonrası evine İETT otobüsüyle dönen ünlü oyuncu sessizliğini bozdu

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Serkan Keskin ve Meriç Aral'ın düğününden çıktıktan sonra evine otobüsle dönen oyuncu Nur Sürer, sessizliğini bozdu. Sürer, "Bu kadar sorun olan ülkede benim belediye otobüsüne binmemin çekilmesini çok ayıpladım" ifadelerini kullandı.

'Camdaki Kız', 'Aile', 'Masum' dizilerindeki rolleriyle adından son dönemde sık sık söz ettiren oyuncu Nur Sürer, Etiler'de evlenen Meriç Aral ile Serkan Keskin'in düğününe katıldı. Birçok fenomen projede yer alan sanatçı, düğünden çıktıktan sonra 100 metre ilerdeki otobüs durağına geçti. Toplu taşıma kullanarak evine dönmeyi tercih eden Sürer'in, otobüse binerek akbil kullandığı anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

"NEDEN BU KADAR OLAY OLDU?"

Sürer, sık sık otobüse bindiğini söyleyerek "Niye konuşuluyor, normal bir şey. Bütün Türkiye biniyor. Ben hep biniyorum, ilk defa gördüler. Beşiktaş'a metro açılsa yeryüzüne çıkmayacağım. Ben sürekli metro kullanan biriyim herkes gibi. Bu nedir, neden bu kadar olay oldu? Çocukların düğününün önüne geçti, anlayabilmiş değilim" diye konuştu.

"ÇOK RAHAT GELDİM, BOŞTU"

Gece saatlerinde otobüslerin daha az kalabalık olduğunu belirten Sürer, oyuncuların da toplu taşıma kullanmasının normal olduğunu ifade ederek "Bir arkadaşım iletti. Güldüm kendi kendime. En konforlu yanı neydi biliyor musunuz? O saatte 4 kişi vardı, çok rahat geldim, boştu. Ben biniyorum sürekli. 'Nur Sürer düğünden çıktı da bindi de' falan... Belediye otobüsüne oyuncular binmeyecek diye bir şey yok" dedi.

"BELEDİYE OTOBÜSLERİNİ SEVİYORUM"

Oda TV'ye yaptığı açıklamada İstanbul'da taksi bulmakta da güçlük çekildiğini belirten Sürer, "Bazen kritik şeyler oluyor, taksi bulamıyoruz biz, hastan falan olsa yanmışsın. Biraz taksi işine öfkeliyim ama toplu taşımaya zaten biniyorum ben. Belediye otobüslerini seviyorum. Gidebileceğim her yere metro var, metroya biniyorum. Düğünün yapıldığı yerden karşıya geçtim, mis gibi bindim. 'Bu kadar ne oldu' diyorum ya, şaşkınlık verici..." şeklinde konuştu.

"BUNUN KONUŞULMASINI AYIPLADIM"

Ülkede gündem olması gereken daha ciddi konular olduğuna dikkat çeken Sürer, "Başka şeylerle ilgilenseler... 2 yaşında bebek, vücuduna ısırıklar... Öbür tarafta bir çocuk ölüyor, bir ay içinde nasıl öldürüldüğü belli değil. O yüzden benim otobüse binmemin konuşulması benim çok ayıbıma gitti. Bu kadar sorun olan ülkede benim belediye otobüsüne binmemin çekilmesini çok ayıpladım" ifadelerini kullandı.

Düğün sonrası evine İETT otobüsüyle dönen ünlü oyuncu sessizliğini bozdu
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Magazin

Serkan Keskin Meriç Aral Nur Sürer Magazin Yaşam İETT

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Yorumlar (11)

Naci Büyükkal:

Gerçek halkçı insan. Bu medya varsa, Zenginlerin illaki spor arabasına binmesini ister. Helal olsun, ne güzel doğal geziyor.

170
2
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Anty-Partizan:

Halkimiz Alisik Degil..Illa Jet Sosyetik Yasamlarin Takipcisiyiz..

88
1
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Hasan Kasapoğlu:

çok haklı konuşmuş sanki onlar insan değilmiş gibi davraniliyor onlar da bizim gibi insan yani niye sasiriyorsunuz benim arabam olduğu halde çoğu yere belediye otobüsü veya tramvay ile gidiyorum park sirunu olmuyor kaza riski düşük ve bazı saatlerde daha rahat oluyor

60
0
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MEHMET EMİN BİRGÜL:

helal olsun gerçek sanatçı işte. binmesi çok tuaf değil

50
2
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ERKAN :

Ülke olarak şatafatlı seviyoruz ya mütevazi yaşayanı ayıplıyoruz

43
1
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Fethi Çevik:

Y’a bu ülkede ünlü olan biri toplu taşımaya binemezmi Q muz devredışı

22
0
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İsmail oruç :

Bundan şu anlaşılıyor saltanat sürenler bizim eserimiz çünkü normal olanı anormalmış gibi haber yapıyoruz.

5
0
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Demir Acer:

Ne olmuş otobüs ile gitmiş ise, bazi ülkelerde başbakan bisiklet ile evine gidiyor, halktan biri illa lüks araç ilemi gitsin biraz saygı ve empati aferin iyi yapmış.

3
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Serdar KUMAÇ:

Ben de işten çıktım 600 metre yürüdüm otobüse bindim. çok heyecanlıydı.

3
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Murat Nalcaci:

Nur Sürer iyi bir iyi bir santçı örnek olunacak birisidir ben ankara kızılayda geiznirken gördüm gayet samimi ve içden birisiydi o yüzden başarılar diliyorum kendisine

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