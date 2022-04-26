Düğün Hediyesi Şaşırttı!

Eşi Buse Varol ile aralarındaki krizi aşan Alişan, yeğenleriyle Etiler'de bir AVM'de alışveriş turunda görüntülendi.

"KUŞ ALDIM"

Muhabirlerle sohbet eden Alişan, "Seda Sayan ile Çağlar Ökten'in evliliği çok konuşuldu. Hediye aldınız mı?" sorusuna, "Düğün hediyesi olarak muhabbet kuşu aldım" cevabını verdi.

ALİŞAN KİMDİR?

Alişan kimdir, gerçek adı ne; Serkan Burak Tektaş, ya da bilinen adıyla Alişan, Bingöl'lü bir ailenin çocuğu olarak 19 Haziran 1976'da İstanbul Erenköy'de dünyaya geldi. Alişan 45 yaşındadır.

Müzik piyasasına atılana kadar adı Serkan Burak Tektaş'tı. Müzik yeteneği, küçük yaşlarda ailesi tarafından anlaşıldı. Alişan, 6 Mayıs 2018'de oyuncu Buse Varol ile evlendi. Çiftin bu evlilikten Burak ve Eliz adında iki çocuğu bulunuyor.

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