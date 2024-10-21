İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Beşiktaş'taki bir gece kulübünde çekilen görüntüler nedeniyle "hayasızca hareketler" suçundan re'sen soruşturma başlattığı Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Tahliye partisi veren ve sahnede dudak dudağa öpüşen Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu, başlatılan soruşturma kapsamında yapılan incelemelerin ardından gözaltına alındı. Soruşturmanın detayları ve gözaltı sürecinin ne şekilde ilerleyeceği ile ilgili daha fazla bilgi bekleniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında basın yayın organlarında çıkan haberler, sosyal medya platformlarındaki videolar incelendi. Polat ve Doğu kardeşler hakkında TCK'nın 225. maddesinde düzenlenen 'Hayasızca hareketler' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı. Dilan Polat ve Sıla Doğu ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.