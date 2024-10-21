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Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu gözaltına alındı

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Sahnede dudak dudağa öpüşen Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Beşiktaş'taki bir gece kulübünde çekilen görüntüler nedeniyle "hayasızca hareketler" suçundan re'sen soruşturma başlattığı Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Tahliye partisi veren ve sahnede dudak dudağa öpüşen Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu, başlatılan soruşturma kapsamında yapılan incelemelerin ardından gözaltına alındı. Soruşturmanın detayları ve gözaltı sürecinin ne şekilde ilerleyeceği ile ilgili daha fazla bilgi bekleniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında basın yayın organlarında çıkan haberler, sosyal medya platformlarındaki videolar incelendi. Polat ve Doğu kardeşler hakkında TCK'nın 225. maddesinde düzenlenen 'Hayasızca hareketler' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı. Dilan Polat ve Sıla Doğu ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu gözaltına alındı
Kaynak: Haberler.com / Magazin

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Dilan Polat Sıla Doğu Magazin

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Yorumlar (47)

Haksızsam Söyle:

İşi gücü bıraktık Dilan Polat’ın haberlerini okuyoruz. Göz altına alsan ne olacak 500 milyon $’ı alıp yine serbest bırakacaksınız. Geçmişte gördük Türkiye’deki adalet sistemi bu işte

359
12
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Vll. Murat:

trilyonlari götürmekten tahliye ama dudaktan öpücük gözaltı öyle mi ???

360
9
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Deniz Kaya:

Böyle aptalca haber yaparak o hayasizliga çanak tutuyorsunuz. Çok mu önemli bunların ne yaptığı

138
4
yanıtYanıtla
İSMAİL BAHÇECİK:

kopsun artık kıyamet insanlar iyice zıvanadan çıktı ??????

127
5
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Bozkurtlar Diriliyor:

zuhahahaha engin cildiriyuodur

126
5
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Banu Çelik:

Akıllanmadılar bir

91
2
yanıtYanıtla
mahmut uslu:

Maya öyle bişey ki şişince hiç inmiyo….

81
0
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Bülent Çoban Izol:

haklı olanlar masumlar hep icerde suçlular hep dısarda dolandırıcılar hep dısariya salın iyi dolandırsın milleti helal size devletin hakimleri savcıları nerdesin bunları dışariya bırakıyorsunuzzzzz nerdesinn

47
1
yanıtYanıtla
Mevlüt Duman:

Salah insan her yerde salahtır arkadaşlar

31
1
yanıtYanıtla
Temha Arak:

hah sone mimlendiler gali

23
2
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