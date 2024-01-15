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Dolandırıcılar Defne Samyeli ve Sedat Peker'i hedef aldı

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Ünlü sunucu Esra Erol'dan sonra dolandırıcılar, Defne Samyeli ve Sedat Peker'i hedef aldı. Dolandırıcılar, Samyeli'nin videosunu yapay zeka ile değiştirerek Peker ile röportaj yaptırdı.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre ünlü sunucu Esra Erol'dan sonra dolandırıcılar bu kez Defne Samyeli ve Sedat Peker'i hedef aldılar. Dolandırıcılar, Defne Samyeli'nin daha önce yayınladığı bir videosunu yapay zeka yöntemiyle konuşması değiştirilerek Sedat Peker ile röportaj yaptırdılar.

Vatandaşları oltalama yöntemiyle dolandıran kişilere karşı Siber Suçlarla Mücadele uzmanları uyarılarda bulundular.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Kendisiyle ilgili hazırlanan sahte videoyu gören Samyeli, suç duyurusunda bulundu. Sedat Peker'in ise bu dolandırıcılık videosundan bilgisi olup olmadığı ve bu konuda nasıl bir tavır alacağı henüz bilinmiyor…

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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