Diziden apar topar çıkarılan Doğukan Güngör'e mesai arkadaşından destek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yapılan uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındıktan sonra Adli Tıp Kurumu tarafından kan ve saç örnekleri alınan Doğukan Güngör'ün testi pozitif çıktı. Güngör'ün test sonucunun pozitif çıkmasının ardından 4 sezondur başrolünde yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin kadrosundan apar topar çıkarıldı.

YERİNE GELEN İSİM BELLİ OLDU

Doğukan Güngör yerine Emre Dinler'in geldiği haberleri gündem olduğu sırada dizide dikkat çeken isimlerden Feyza Civelek bir paylaşım yaptı.

"SENİ SEVİYORUM, CANIM KARDEŞİM"

Civelek, paylaşımında Güngör için "Kızılcık Şerbeti'nin bana kattığı en güzel dostlardan birisin. 4 yıl boyunca seninle çalışmak çok keyifliydi, her zaman kalbimdesin. Seni seviyorum canım kardeşim" ifadelerini kullandı ve rol arkadaşına desteğini dile getirdi.

Güngör'ün test sonucunun pozitif çıkması sonrası diziden çıkarıldığı ve yerine yeni bir ismin geldiği magazin gündeminde yer almıştı.