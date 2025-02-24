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Diyarbakır'ın Tarihi Yapıları Londra Moda Haftası'nda Sergilendi

Diyarbakır'ın Tarihi Yapıları Londra Moda Haftası'nda Sergilendi
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Ünlü Türk modacı Recep Demiray, Diyarbakır'ın Zerzevan Kalesi, Dört Ayaklı Minare ve On Gözlü Köprü'sünden ilham alarak hazırladığı 'Ahde Vefa' koleksiyonunu Londra Moda Haftası'nda sergileyerek büyük beğeni topladı.

Diyarbakır'da bulunan Zerzevan Kalesi, Dört Ayaklı Minare ve On Gözlü Köprü, uluslararası modacı Recep Demiray, tarafından tasarımlara işlenerek "Ahde Vefa" adıyla Londra Moda Haftası'nda sergilendi.

Türk modacı Recep Demiray, Diyarbakır'da bulunan Zerzevan Kalesi, Dört Ayaklı Minare ve On Gözlü Köprü'yü tasarladığı kıyafetlere işledi. Demiray, özgün tasarımlarını moda dünyasının en önemli buluşmalarından biri olan Londra Moda Haftası'nda sergiledi. 20-24 Şubat düzenlenen defileye katılan Demiray, tasarımlarıyla göz kamaştırdı.

20 özel parçadan oluşan bir koleksiyon hazırlayan Recep Demiray, Diyarbakır'ın tarihi yapıları Zerzevan Kalesi, Dört Ayaklı Minare ve On Gözlü Köprü'yü el işçiliği ile giysilerine nakşetti. Diyarbakır kültüründe önemli bir yeri olan bakır ve altın işlemlerle bezeli kıyafetleri ve başa takılan puşiden yaptığı abiye kıyafetler ise izleyenlerden büyük alkış aldı.

Defile sırasında mankenler Zerzevan Kalesi'nin görüntüsü eşliğinde podyumda yürüdü. Londra'da bir otelde moda sektörünün seçkin davetlilerinin izlediği defilenin finalinde ise ünlü şarkıcı Ece Mumay podyuma çıktı. Mumay, kıyafeti sunumu ve podyumdaki rahatlığıyla profesyonel mankenleri aratmadı. Defilenin final yürüyüşünü Mumay ile yapan Demiray, konuklarını selamladı.

Yaklaşık altı aylık bir çalışma sürecinin ardından tamamlanan koleksiyonu, 10 kişilik deneyimli bir ekip ile hazırladıklarını belirten Recep Demiray, "Doğduğum topraklar olan Diyarbakır'ı çok seviyorum. Diyarbakır'ın eşsiz tarihi dokusundan ilham aldığım koleksiyonuma 'Ahde Vefa' adını verdim. Bu koleksiyon, yalnızca bir moda çalışması değil, kültürel mirasımıza bir saygı duruşu ve doğduğum topraklara duyduğum minnetin bir ifadesidir. İkinci kez katıldığım Londra Moda Haftasında kültürümüz ve tarihimizle ülkemi temsil etmekten dolayı çok mutluyum" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
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