Diyarbakır'da 'Cintihar' Korku Filmi Vizyona Giriyor

Diyarbakır'ın 10 bin yıllık tarihi merkez Sur ilçesinde çekilen korku filmi "Cintihar", yarın yaklaşık 40 sinema salonunda izleyicileriyle buluşacak.

Yapımcılığını Muhsin Duran ve Yekta Ener Güven'in, yönetmenliğini Tolga Öztürk'ün üstlendiği gerçek bir olaydan esinlenerek çekilen "Cintihar" filmi, yarın birçok ilde yaklaşık 40 sinema salonunda gösterime girecek. Yapımcı Yekta Ener Güven, filmin çekmiş oldukları ikinci ve vizyona girecek ilk filmleri olduğunu söyledi. Filmin 13 Aralık Cuma günü birçok ilde vizyona gireceğini belirten Güven, "Bu film benim için önemli. Çünkü doğu, gerçekten işlenmemiş, bakir bir bölge. Burada işlenmemiş efsaneler, söylenceler var. Şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Buradaki kaynaklardan da ileri zamanlarda başka konuları ele alarak elimizden geldiği kadar yararlanmış olacağız. Filmimizde hem yerel hem ulusal özellikler bulunmaktadır. Büyü, ritüel, bunlar dünya sinemasında da işlenmiş konular. Yerel olarak ise Diyarbakır'da ve Türkiye'de tanınan Hiko babayı da (Hikmet Ulucan) oynattık. Filmi izlerken Diyarbakır Surları'ndan bir parçayı da görmüş oluyoruz" diye konuştu. - DİYARBAKIR