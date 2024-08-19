Dilan Polat için tahliye kararı! Tutuksuz yargılanacak
Yaklaşık 1 yıldır tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın tahliyesine karar verildi. Polat, tutuksuz yargılanacak.
Ayrıntılar geliyor...
Ayrıntılar geliyor...
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MUZ CUMHURİYETİ!!!!
Paranın açamayacağı hiçbir şey yok
Engin bana tahliye al enerciiiiii =D
Vayyyy mdk vayyyy filim başlıyor senaryo yazılmiş
türk adaletine güvenin..
nasıl oluyor bu iş... herşey ortada iken tahliye kararı hayırlı işler...??
enerci enerci
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