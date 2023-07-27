Didem Soydan, içeceğini bacaklarının arasına koyarak poz verdi

Kendine has tarzıyla adından söz ettiren model Didem Soydan, tatilde içeceğini bacak arasına koyup poz vererek sosyal medya hesabından yayınladı. Didem Soydan, paylaşımına takipçisinin 'Baban gördüğünde utanmıyor mu bu pozlarından?' yaptığı yoruma 'Sülalem rahat' cevabını verdi.