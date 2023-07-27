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Didem Soydan, içeceğini bacaklarının arasına koyarak poz verdi

Magazin Haberleri

Kendine has tarzıyla adından söz ettiren model Didem Soydan, tatilde içeceğini bacak arasına koyup poz vererek sosyal medya hesabından yayınladı. Didem Soydan, paylaşımına takipçisinin 'Baban gördüğünde utanmıyor mu bu pozlarından?' yaptığı yoruma 'Sülalem rahat' cevabını verdi.

Didem Soydan, içeceğini bacaklarının arasına koyarak poz verdi. Soydan takipçisinin "Baban gördüğünde utanmıyor mu bu pozlarından?" yorumuna "Sülalem rahat" cevabını verdi.

Kendine has tarzıyla adından söz ettiren model Didem Soydan, tatilde ğoğuk içeceğini bacak arasına koyup poz vererek sosyal medya hesabından yayınladı.

Didem Soydan, paylaşımına takipçisinin "Baban gördüğünde utanmıyor mu bu pozlarından?" yaptığı yoruma "Sülalem rahat" cevabını verdi.

İçeceğini bacak arasına sıkıştırıp poz veren Didem Soydan, takipçisine verdiği cevapla olay oldu: Sülalem rahat

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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