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Devran Çağlar'a Büyük Vefasızlık

Devran Çağlar'a Büyük Vefasızlık

3 yıl önce Maltepe de kaldığı rezidansta 56 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Devran Çağlar aramızdan ayrılışının 3. yıl dönümünde Marmaris'te mezarı başında anıldı.

80'li yıllara damgasını vuran Arabesk müziğin usta sanatçısı Devran Çağlar 15 Ağustos 2019 da kalp krizi sonucu aramızdan ayrılmıştı. Marmaris İçmeler de toprağa verilen Devran Çağlar'ın anma töreninde sanat dünyasından yalnızca Seda Bütün hazır bulundu.

Devran Çağlar'ın 20 yıllık dostu olduğunu belirten Seda Bütün; "Sanat dünyası malesef çok vefasız. Devran herkesin yardımına koşan biriydi. Biz yıllarca aynı sahneyi paylaştık. Birlikte 'Masal Gibi' adlı şarkıya düet yaparak klip çekmiştik. Ben buradayım ama birçok sanatçı dostu yok. Gidenin vah haline... Tüm dostları anma törenine katılarak burada olmalıydı. " dedi.

Seda Bütün, Devran Çağlar'ı aramızdan ayrılışının 3. yılında unutmadı. Genç şarkıcı vefasızlığa isyan etti.

Snob Magazin / Magazin

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