Üye Girişi
Haberler

Derya Uluğ'un Konserinde Zabıta Memuru Dans Etti

Derya Uluğ'un Konserinde Zabıta Memuru Dans Etti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne İpsala Çeltik Festivali'nde Derya Uluğ'un sahnesinde zabıta memuru Hasan Ur, izleyenlere keyifli anlar yaşatarak göbek attı ve ritmik dans hareketleriyle büyük ilgi topladı.

Sanatçı Derya Uluğ'un sahnesinde zabıta kıyafetiyle dans eden memurun hareketleri izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Edirne İpsala ilçesinde 23'üncü kez düzenlenen İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı'nda sahne alan Derya Uluğ'un sahnesi esnasında dikkatini çeken zabıta memurunu sahneye çıkartması sonucu renkli görüntüler ortaya çıktı.

Zabıta kıyafetleri ile hem göbek attı hem de doyasıya oynadı

Şarkıcı Derya Uluğ, Edirne'deki konserinde görevli olan zabıta memurunun sahne önündeki performansını beğenmesi sonucu sahneye davet etti. Sahneye çıkan zabıta memuru Hasan Ur'un performansı büyük ilgi gördü. Seyircilerden alkış aldıkça daha hararetli dans eden adam, sahnede bir süre Uluğ'a eşlik etti. Uluğ, Kenan Doğulu'nun 'Çakkıdı' parçasını söylerken Hasan Ur'un sahnede zabıta kıyafetleri ile ritmik oynaması beğeni topladı. Uluğ'un performansına dans ederek eşlik eden vatandaş, seyircilere keyifli anlar yaşattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

Derya Uluğ Magazin Çeltik İpsala Zabıta edirne Kültür Sanat Yaşam

İbre aileye de dönebilir! Polis katilinin sosyal medya paylaşımları dehşet verici

Polis katilinin sosyal medya paylaşımları dehşet verici

 Orta doğu alev alev! Lübnan'dan kaçış başladı, İsrail OHAL ilan etti

Orta doğu alev alev! Lübnan'dan kaçış başladı, İsrail OHAL ilan etti

 Polis memurunun katili hakimliğe götürülürken de rahat durmamış

Polis memurunun katili hakimliğe götürülürken de rahat durmamış
Avrupa'da dengeleri sarsacak karar! Arnavutluk'ta Bektaşi Devleti kuruluyor

Avrupa'da dengeleri sarsacak karar! Yeni devlet kuruluyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef mücver tarifi! En güzel mücver tarifi! Mücver nasıl yapılır? Mücver için gerekli malzemeler! Emirhan Kavraz kim, katili bulundu mu? Bursa elektrik kesintisi! 24-25 Eylül Gemlik, Mudanya, Yıldırım elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 24-25 Eylül Şehitkamil, İslahiye, Nurdağı elektrik kesintisi listesi İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 24-25 Eylül Karşıyaka, Konak, Karabağlar elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Okul 30 bin temizlik personeli alımı ne zaman, şartları ne? Manisa elektrik kesintisi! 24-25 Eylül Şehzadeler, Akhisar, Soma elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 24-25 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Akşehir, Beyşehir, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 24-25 Eylül Manavgat, Konyaaltı, Kumluca elektrik kesintisi Kübra Aykut kimdir? Kübra Aykut kaç yaşında, nereli, mesleği ne, Tiktok hesabı ne? İstanbul elektrik kesintisi! 24-25 Eylül Ümraniye, Sultangazi, Üsküdar elektrik kesintisi! BEDAŞ elektrik kesintisi ne zaman biter?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });