Derya Uluğ, Kıbrıs'ta ev almak istiyor

KKTC'de özel bir tanıtım gecesinde sahne alan Derya Uluğ, performansıyla izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Organizasyona bir gün önceden gelen Derya Uluğ, Kuzey Kıbrıs'ta ev beğendi ve bir ev almak istediğini dile getirdi.

Uzun süredir hem iş hem aşk hayatını birlikte sürdürdüğü Asil Gök ile evlenme planları yaptığını belirten ünlü şarkıcı, Kıbrıs'ta evleneceğini açıkladı.