Derya Uluğ'a konserde saldırı!

Derya Uluğ'a konserde saldırı!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'daki konserinde sahnede şarkı söylerken su şişesi fırlatılan Derya Uluğ saldırıya uğradı. "Kaleci reflekslerim sağ olsun" sözleriyle yaşadığı anları paylaşan sanatçı, geçtiğimiz ay da uzaklaştırma kararına rağmen konserine gelen takıntılı hayranıyla karşı karşıya kalarak korku dolu anlar yaşamıştı.

Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali, renkli etkinlikleriyle devam ederken, festivalin beşinci gününde sahne alan ünlü şarkıcı Derya Uluğ talihsiz bir olayla karşı karşıya kaldı. Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nin tarihi atmosferinde düzenlenen konsere on binlerce müziksever katıldı.

Konser boyunca enerjisi ve performansıyla izleyenleri büyüleyen Derya Uluğ, sahnede hit şarkılarını seslendirirken beklenmedik bir olay yaşandı. Kalabalık arasından bir kişi, sahneye doğru su şişesi fırlattı. Anlık refleksi sayesinde isabetten kurtulan sanatçı, profesyonelliğini bozmayarak performansına ara vermeden devam etti.

"KALECİ REFLEKSLERİM SAĞ OLSUN"

Yaşanan bu tatsız olayın ardından Derya Uluğ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Urfa halkına olan sevgisini dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Bir kişinin yanlışı, gecenin ve Urfa'nın güzelliğini gölgeleyemezdi. Hiç kimsenin böyle anlar yaşamamasını ve yaşatmamasını diliyorum. Kaleci reflekslerim sağ olsun."

GEÇTİĞİMİZ AY TAKINTILI HAYRAN DEHŞETİ

Bu son olay, sanatçının yakın geçmişte yaşadığı başka bir güvenlik sorununu da yeniden gündeme getirdi. Geçtiğimiz ay, Derya Uluğ'un 1,5 yıldır kabusu haline gelen takıntılı hayranı Şinasi Samed Türkmen, hakkında uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen, 3 Mayıs'ta İzmir'deki konserine gelmişti. Mekânın en ön masasında oturarak Uluğ'u izleyen Türkmen, sanatçının ihbarı üzerine gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Derya Uluğ, o geceyi ifadesinde şöyle anlatmıştı, "Sahnede olduğum sırada tam önümdeki masada onu gördüm. Güvenlik şefine bilgi verdim. Korkarak işimi yapmaya devam ettim, sahnede kaldım. Davacı ve şikayetçiyim." Sanatçının ifadesi üzerine hazırlanan iddianame ile takıntılı hayran hakkında dava açıldı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ GÖZDEN GEÇİRİLMELİ

Arka arkaya yaşanan bu olaylar, sahne sanatçılarının maruz kaldığı güvenlik zafiyetlerini yeniden tartışmaya açtı. Özellikle uzaklaştırma kararlarının etkin şekilde uygulanamaması ve konser alanlarında bireysel saldırıların engellenememesi, hem sanatçılar hem de izleyiciler açısından ciddi bir risk oluşturuyor.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Trump'tan Elon Musk açıklaması: Yarın onun son günü olacak

Trump'tan Elon Musk açıklaması: Yarın onun son günü olacak
23 bin işçinin greve çıktığı İzmir'de kaos sürüyor

23 bin işçinin greve çıktığı şehirde kaos büyüyor
Kendisinden haber alamadığı oğlunu bağ evinde baltayla öldürülmüş halde buldu

Günlerdir haber alamadığı oğlunu baltayla öldürülmüş halde buldu
Metruk binada 3 insana ait kafatası ve kemikler bulundu

Metruk binadaki poşetleri açan hurdacılar hemen telefona sarıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu'nun kabul ettiği Gazze'de ateşkes anlaşmasının tam metni ortaya çıktı

İşte İsrail'in kabul ettiği ateşkes anlaşmasının tüm maddeleri
Bodrum'da ayağına ağırlık bağlayarak denize atlayan adam hayatını kaybetti

Ayağına ağırlık bağlayıp denize atlayan iş insanı hayatını kaybetti
Üvey kızına dışkı yediren kadının cezası onandı

Üvey kızına dışkı yediren kadın için mahkeme kararını verdi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Emiliano Martinez'den Galatasaray'ın paylaşımına bomba yorum

Martinez'den Galatasaray'ın paylaşımına bomba yorum
Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi

Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi
Süper Lig'e yükselen üçüncü takım Fatih Karagümrük

Süper Lig'e yükselen üçüncü ve son takım belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Muslera ve Barış Alper Yılmaz'la diyaloğu güldürdü

Erdoğan'ın ''Takımdan gidiyor musun'' sorusuna verilen cevap güldürdü
Samsunspor'dan 116 milyon euroluk forvet bombası

Samsunspor'dan 116 milyon euroluk forvet bombası
Diyarbakır Havalimanı pistinde çatlak! Uçuşlar durduruldu

Diyarbakır Havalimanı pistinde çatlak! Uçuşlar durduruldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.