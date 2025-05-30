Derya Uluğ'a konserde saldırı!

Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali, renkli etkinlikleriyle devam ederken, festivalin beşinci gününde sahne alan ünlü şarkıcı Derya Uluğ talihsiz bir olayla karşı karşıya kaldı. Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nin tarihi atmosferinde düzenlenen konsere on binlerce müziksever katıldı.

Konser boyunca enerjisi ve performansıyla izleyenleri büyüleyen Derya Uluğ, sahnede hit şarkılarını seslendirirken beklenmedik bir olay yaşandı. Kalabalık arasından bir kişi, sahneye doğru su şişesi fırlattı. Anlık refleksi sayesinde isabetten kurtulan sanatçı, profesyonelliğini bozmayarak performansına ara vermeden devam etti.

"KALECİ REFLEKSLERİM SAĞ OLSUN"

Yaşanan bu tatsız olayın ardından Derya Uluğ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Urfa halkına olan sevgisini dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Bir kişinin yanlışı, gecenin ve Urfa'nın güzelliğini gölgeleyemezdi. Hiç kimsenin böyle anlar yaşamamasını ve yaşatmamasını diliyorum. Kaleci reflekslerim sağ olsun."

GEÇTİĞİMİZ AY TAKINTILI HAYRAN DEHŞETİ

Bu son olay, sanatçının yakın geçmişte yaşadığı başka bir güvenlik sorununu da yeniden gündeme getirdi. Geçtiğimiz ay, Derya Uluğ'un 1,5 yıldır kabusu haline gelen takıntılı hayranı Şinasi Samed Türkmen, hakkında uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen, 3 Mayıs'ta İzmir'deki konserine gelmişti. Mekânın en ön masasında oturarak Uluğ'u izleyen Türkmen, sanatçının ihbarı üzerine gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Derya Uluğ, o geceyi ifadesinde şöyle anlatmıştı, "Sahnede olduğum sırada tam önümdeki masada onu gördüm. Güvenlik şefine bilgi verdim. Korkarak işimi yapmaya devam ettim, sahnede kaldım. Davacı ve şikayetçiyim." Sanatçının ifadesi üzerine hazırlanan iddianame ile takıntılı hayran hakkında dava açıldı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ GÖZDEN GEÇİRİLMELİ

Arka arkaya yaşanan bu olaylar, sahne sanatçılarının maruz kaldığı güvenlik zafiyetlerini yeniden tartışmaya açtı. Özellikle uzaklaştırma kararlarının etkin şekilde uygulanamaması ve konser alanlarında bireysel saldırıların engellenememesi, hem sanatçılar hem de izleyiciler açısından ciddi bir risk oluşturuyor.