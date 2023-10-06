"Dertli Dolap Canı Yunus"… ZAFER ÜNLÜ'NÜN YENİ FİLMİNDE BAŞROL ŞERİFE YENER'İN

Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle çekilecek olan "Dertli Dolap Canı Yunus" filminin oyuncu kadrosu belli olmaya başladı. Filmde Belçika'da yaşayan ve başarılı oyunculuk kariyeri olan Şerife Yener de rol alacak.

Yönetmenliğini Zafer Ünlü'nün yapacağı filmin çekimleri Kasım ayında Konya, Nevşehir ve Ürgüp'te başlayacak. 2024 yılının Mart ayında vizyona girmesi planlanan filmde sürpriz isimler de yer alacak.

Şerife Yener, Belçika'da doğdu ve büyüdü. 2010 yılından beri oyunculuk yapan Yener, Belçika'da birçok film ve dizide rol aldı. 2020 yılında "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazanan Yener, Türkiye'de de birçok dizi ve filmde oynadı.

Yönetmen Zafer Ünlü, Şerife Yener'in oyunculuğunu beğendiğini belirterek, "Şerife Yener, hem güzelliği hem de oyunculuğuyla dikkat çeken bir isim. Filmimizde önemli bir rolde oynayacak" dedi.

Şerife Yener ise teklifi kabul ettiği için mutlu olduğunu belirterek, "Türkiye'ye dönmek ve Türk sinemasında yer almak benim için büyük bir heyecan. Zafer Ünlü ile çalışmaktan da çok mutluyum" diye konuştu.

"Dertli Dolap Canı Yunus" filminin konusu henüz açıklanmadı. Ancak filmin tarihi bir döneme ait olduğu ve aşk, dram ve komedi unsurlarını içereceği belirtiliyor.