Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko

Defne Samyeli ve Eren Talu'nun kızı olarak magazin dünyasında yakından tanınan Derin Talu, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 22 yaşındaki Talu, bu kez ayrıncı ifadeleri ile gündemde.

Son olarak ünlülere yönelik narkotik operasyonunda testi pozitif çıkan Derin Talu, yeni test yaptırmış ve "Test sonuçlarım geldi, her şey negatif. Hayatımda hiç uyuşturucu denemedim ve kullanmadım" demişti.Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Derin Talu, kullandığı sözlerle yeniden tartışma yarattı.

"ÇİRKİN KIZLARLA ARKADAŞ OLMAYIN"

Talu, çevresindeki insanların "kıskanç olmaması" için güzellik kriteri aradığını belirterek, "Etrafınızda kıskanç kişiler olmasını istemiyorsanız çirkin kızlarla arkadaş olmayın. Bu kadar basit" ifadelerini kullandı.

"KISKANÇ İNSANLARIN HEPSİ ÇİRKİN VE ŞİŞKO"

Arkadaş seçiminde dış görünüşü önemseyen Talu, "Arkadaşlarımın güzel olmasını istiyorum, çünkü o zaman kıskanmıyorlar" derken, açıklamasının devamında "Kıskanç insanların hepsi çirkin ya da şişko" sözleriyle tartışmaların odağı oldu.