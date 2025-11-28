Haberler

Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko

Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko Haber Videosunu İzle
Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Defne Samyeli ve Eren Talu'nun kızı Derin Talu'nun son paylaşımında kullandığı ayrımcı ifadeleri tepki çekti. Talu, kıskançlığa ilişkin yaptığı açıklamada, "Etrafınızda kıskanç kişiler olmasını istemiyorsanız çirkin kızlarla arkadaş olmayın. Bu kadar basit. Kıskanç insanların hepsi çirkin ya da şişko." dedi.

  • Derin Talu, arkadaş seçiminde dış görünüşü önemsediğini ve çirkin kızlarla arkadaş olunmaması gerektiğini belirtti.
  • Derin Talu, kıskanç insanların hepsinin çirkin veya şişman olduğunu ifade etti.
  • Derin Talu, yaptırdığı uyuşturucu test sonuçlarının negatif çıktığını ve hiç uyuşturucu kullanmadığını açıkladı.

Defne Samyeli ve Eren Talu'nun kızı olarak magazin dünyasında yakından tanınan Derin Talu, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 22 yaşındaki Talu, bu kez ayrıncı ifadeleri ile gündemde.

Son olarak ünlülere yönelik narkotik operasyonunda testi pozitif çıkan Derin Talu, yeni test yaptırmış ve "Test sonuçlarım geldi, her şey negatif. Hayatımda hiç uyuşturucu denemedim ve kullanmadım" demişti.Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Derin Talu, kullandığı sözlerle yeniden tartışma yarattı.

"ÇİRKİN KIZLARLA ARKADAŞ OLMAYIN"

Talu, çevresindeki insanların "kıskanç olmaması" için güzellik kriteri aradığını belirterek, "Etrafınızda kıskanç kişiler olmasını istemiyorsanız çirkin kızlarla arkadaş olmayın. Bu kadar basit" ifadelerini kullandı.

"KISKANÇ İNSANLARIN HEPSİ ÇİRKİN VE ŞİŞKO"

Arkadaş seçiminde dış görünüşü önemseyen Talu, "Arkadaşlarımın güzel olmasını istiyorum, çünkü o zaman kıskanmıyorlar" derken, açıklamasının devamında "Kıskanç insanların hepsi çirkin ya da şişko" sözleriyle tartışmaların odağı oldu.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Magazin
Papa 14. Leo İznik'te! Tarihi bazilikada ayin yapılıyor

İznik'te tarihi anlar! Ayin başladı, dünyanın gözü burada
İznik'teki ayine damga vuran görüntü

İznik'teki ayine damga vuran görüntü
Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıselimeymenbayat7916:

????kendisinin guzel oldugunu kim solemis

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelda Altun:

Pardon kendisinin (şişko) ??????

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımustafa gönder:

tam tersi anadolu da fesat insan et bağlamaz diye atasözü vardır.kıskanç olanlar zayıf olur.

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelda Altun:

Biri şuna bacısınında şişko olduğunu söylesin lütfen...

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYalçın Orkun:

Bay NelsonFY platformu ve stratejisiyle çalışmak, verdiğim en iyi finansal karardı! Yatırımım birkaç hafta içinde 309.000 doların üzerine çıktı. Ciddi bir yatırımcıysanız, Telegram'da @Nildatrading adresinden kendisine ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ortalık fena karıştı! Muslera'ya şok ceza

Ortalık fena karıştı! Muslera'ya şok ceza
İslam Memiş'in asgari ücret tahmini çalışanları üzecek

İslam Memiş'in asgari ücret tahmini çalışanları üzecek
Daire kapısını yoklayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı: Sizi görüyorum buraya gelin

Daire kapısını yoklayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
CHP'nin 39. kurultayı başladı! Özel'in davetine rağmen Kılıçdaroğlu katılmadı

CHP kurultayı başladı! Özel bizzat davet etti, koltuğu boş kaldı
Ortalık fena karıştı! Muslera'ya şok ceza

Ortalık fena karıştı! Muslera'ya şok ceza
İslam Memiş'in asgari ücret tahmini çalışanları üzecek

İslam Memiş'in asgari ücret tahmini çalışanları üzecek
Icardi'den olay paylaşımlar: Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız

Icardi'den olay paylaşımlar: Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız
Kırıkkale'de 3 tonluk sac levhanın altında kalan 2 işçi öldü

3 tonluk sacın altında kalan 2 işçi feci şekilde can verdi
Hayvan otlatırken gördüğü manzara karşısında dehşete düştü

Van'da kahreden görüntü
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
Belediyeye ait araçla kızının eşyalarını taşıyan zabıta müdürü

Belediyeye ait aracı kızına tahsis eden zabıta müdürü
İsrail güçleri, ellerini havaya kaldırarak teslim olan 2 Filistinliye kurşun yağdırdı

Ellerini havaya kaldırıp teslim olan iki kişiye kurşun yağdırdılar
CHP'nin kalesinde 'İndirim' kuyruğu! Kayda alan vatandaşın yorumu bomba

CHP'nin kalesinde indirim kuyruğu! Kayda alan vatandaşın yorumu bomba
title
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz.
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.