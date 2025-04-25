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Depreme çekim sırasında yakalandı! İşte Armağan Çağlayan'ın korku dolu anları

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Ünlü sunucu Armağan Çağlayan, İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme programının çekimi sırasında yakalandı. Ünlü isim, deprem sırasında yaşadığı panik anlarını paylaştı.

İstanbul'da 23 Nisan tarihinde 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlar büyük panik yaşadı.

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN, DEPREME ÇEKİM ESNASINDA YAKALANDI

Birçok ünlü depreme çekim veya canlı yayın esnasında yakalandı. Onlardan birisi de ünlü sunucu Armağan Çağlayan oldu.

İŞTE ÜNLÜ SUNUCUNUN KORKU DOLU ANLARI

Armağan Çağlayan depreme, programının çekimini yaptığı esnada yakalandı. Sakinliğini korumaya çalışan Çağlayan bir ara kalbini tuttu. Çağlayan deprem sırasında yaşadığı korku dolu anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Depreme çekim sırasında yakalandı! İşte Armağan Çağlayan'ın korku dolu anları
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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