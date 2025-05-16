Denizli'de Avrupa Film Günleri Başlıyor

Denizli'de Avrupa Film Günleri Başlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB Türkiye Delegasyonu ve iş birliğiyle düzenlenen Avrupa Film Günleri, 22-25 Mayıs tarihleri arasında Denizli'de gerçekleşecek. Ücretsiz film gösterimlerinde Avrupa'nın kültürel zenginliğini yansıtan ödüllü filmler sinemaseverlerle buluşacak.

AB Türkiye Delegasyonu, AB Üye Devletlerinin Büyükelçilikleri, AB Kültür Enstitüleri ve çeşitli AB Bilgi Merkezlerinin iş birliğiyle düzenlenen 'Avrupa Film Günleri' Denizli'de başlıyor.

Denizli Sanayi Odası bünyesinde faaliyetlerine devam eden Denizli AB Bilgi Merkezi koordinasyonu ve AB Türkiye Delegasyonu iş birliğinde yapılan etkinlik, bu yıl 22-25 Mayıs tarihlerinde gerçekleştiriliyor. 4 gün boyunca ücretsiz film gösterimlerinin yapılacağı bu etkinlikte, Avrupa'nın seçkin filmleri sinemaseverler ile buluşacak. Bu etkinlikte sinemaseverler, Avrupa'nın kültürel zenginliğini yansıtan, çarpıcı ve ilham verici filmleri, beyazperdede izleme imkanı bulacak.

"Tüm sinemaseverleri davet ediyoruz"

Denizli AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Cansun Özdülger, yaptığı açıklamada; "Denizli AB Bilgi Merkezi olarak, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu iş birliğiyle bu yıl da Avrupa Film Günleri'ne ev sahipliği yapmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Bu anlamlı etkinlik, Avrupa'nın zengin kültürel mirasını ve sinemasının çeşitliliğini Denizlili sinemaseverlerle buluşturuyor. 22-25 Mayıs tarihleri arasında Forum Çamlık World Cinezone Sinemaları'nda gerçekleşecek olan gösterimlerimizde, Almanya'dan İsveç'e kadar 14 farklı Avrupa ülkesinden ödüllü ve dikkat çekici filmler yer alacak. Amacımız, sinemanın evrensel dili aracılığıyla farklı kültürler arasında bir köprü kurmak ve izleyicilere yeni bakış açıları sunmaktır. Avrupa sineması sadece sanatsal bir ifade biçimi değil, aynı zamanda dünyayı anlama ve farklılıklara saygı duyma yolunda önemli bir araçtır. Tüm sinemaseverleri bu unutulmaz deneyimi yaşamaya davet ediyoruz" dedi.

Avrupa Film Günleri, Antalya, Diyarbakır, Denizli, Edirne, Eskişehir, İzmir, Samsun ve Trabzon'daki sinema severlere unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Etkinlik, Avrupa'nın dört bir yanından seçilmiş filmlerden oluşan bir seçki sunacak.

Avrupa Film Günleri, Denizli'de 22-25 Mayıs 2025 tarihleri arasında World Cinezone Forum Çamlık'ta sinema severlerle buluşacak. Filmleri izlemek isteyenler, ücretsiz biletleri her seansın 1 gün öncesinde sinema gişelerinden temin edebilecek. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
Rusya-Ukrayna arasında ilk uzlaşma! İstanbul'daki zirveden 'esir takası' çıktı

İstanbul'daki zirveden ateşkes değil "Takas" kararı çıktı
Ömer Çelik'ten canlı yayında kritik 'terör' uyarısı: Birtakım güçlerin devreye girdiğini biliyoruz

Ömer Çelik'ten süreç için dikkat çeken sabotaj uyarısı!
AK Parti Sözcüsü Çelik, Özel'in '22 vekil istifası ile ara seçim' açıklamasına yanıt verdi

22 vekil istifasıyla ara seçim iddiası! Çelik, canlı yayında yanıtladı
Trump'ın Erdoğan övgüleri için dikkat çeken uyarı: Amerika bildiğimiz zalim Amerika değil mi?

Trump'ın Erdoğan övgüleri için dikkat çeken uyarı!
Dua Lipa, 40 yaş altı zenginler listesine giren en genç isim oldu

Zenginlikte zirveye tırmanıyor! Genç yaşında tarihe geçti
Edi Rama'nın ayakkabıları karşılamaya damga vurdu! Erdoğan takılmadan edemedi

Ayakkabısı karşılamaya damga vurdu! Erdoğan takılmadan edemedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiliz ekibinde Galatasaray krizi: Çocuğuna giydirdiği forma olay oldu

Küçücük çocuğuna giydirdiği Galatasaray forması olay oldu
Fenerbahçe seçime gidiyor! İşte Ali Koç'un karşısına çıkacak adaylar

Fenerbahçe seçime gidiyor! İşte Ali Koç'un karşısına çıkacak adaylar
Simge Sağın'ın en zor günü! Ablası Nilay Sağın son yolculuğuna uğurlanıyor

Ünlü sanatçının acı günü! Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu
Diyarbakır'da Kürt Dil Bayramı'na özel şiirli kaldırımlar

Diyarbakır'da belediyenin son icraatı tartışma yarattı
Kerem Aktürkoğlu'ndan TFF'ye olay tepki

Kerem'den TFF'ye eşi benzeri görülmemiş tepki
2 metrelik başbakana diz çöktüren Meloni'den olay sözler: Benim boyuma erişmek istedi

2 metrelik başbakana diz çöktüren Meloni esprisiyle kırdı geçirdi
Bomba iddia! Zinedine Zidane Fenerbahçe'ye geliyor

Yönetim gemileri yaktı! Zidane Fenerbahçe'ye geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.