Deniz Uğur ve Reha Muhtar'ın velayet davasında ara karar çıktı

Deniz Uğur'un talebi üzerine mahkeme, Reha Muhtar'ın akıl ve ruh sağlığının kontrol edilmesi için adli tıbba sevkine karar verdi. Duruşmada çocuğa psikolog tedbiri verildi.

Deniz Uğur ile Reha Muhtar arasında devam eden ikiz çocukları Mina ve Poyraz'ın velayet davasında ara karar çıktı. Deniz Uğur'un Reha Muhtar'ın akıl ve ruh sağlığının yerinde olup olmadığının kontrol edilmesiyle ilgili talebi üzerine mahkeme Reha Muhtar'ın adli tıbba sevkine karar verdi.

İstanbul Çağlayan Adliyesi 14. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada Reha Muhtar ile birlikte kalan çocuğa psikolog tedbiri verildi. Mahkemede Seren Serengil Deniz Uğur' un tanığı olarak ifade verdi.

Serengil duruşma sonrası "Ben sadece gördüklerimi söyledim, hakime hanımın kararı. Çocukların durumunu tehlikeli olduğunu söyledim.

Herkese iftira atıyor. Ciddi bir alkol sorunu var. Hakime Hanım da kendisini adli tıbba sevk etti." şeklinde açıklama yaptı.

Deniz Uğur bu sabah adliyede yanında olan Seren Serengil'e "Canımın parçası çocuklarımın en yüksek hayrı için bütün melekler yanımdaydı bugün…

Hiçbir evladın baskıya, şiddete, tehlikeye maruz kalmaması için, karar duruşmasına dek, inananlardan dualarını eksik etmemelerini rica ediyorum