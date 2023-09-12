Deniz kazası geçiren Ali Sabancı hastaneden taburcu oldu

Geçtiğimiz ay Yunanistan'da botla kaza geçiren Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı hastaneden taburcu oldu. Botun kayalıklara çarpması sonrası yaralanan Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, tedavileri için İstanbul'a sevk edilmişti. Hastaneye sevk edildiği esnada durumu ağır olan Ali Sabancı, birçok ameliyat geçirmişti.