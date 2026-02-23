Haberler

Deniz Baysal ilk kez anlattı: Benim için ani oldu, hikaye gereği çıkarıldım

Güncelleme:
Deniz Baysal, Teşkilat dizisinden ayrılışının kendi isteğiyle değil, senaryo gereği ani bir kararla gerçekleştiğini açıkladı. Ünlü oyuncu, bu durumun kendisinde yaklaşık 1,5 yıl süren bir boşluk duygusu yarattığını söyledi.

  • Deniz Baysal, Teşkilat dizisinin dördüncü sezonunda senaryo gereği ve ani bir kararla çıkarıldığını açıkladı.
  • Deniz Baysal, diziden ayrılığının kendisinde 1,5 sene duygusal boşluk yarattığını belirtti.

TRT1 ekranlarında yayınlanan 'Taşacak Bu Deniz' dizisinde canlandırdığı Esme karakteriyle gündemde olan Deniz Baysal, İbrahim Selim'in programına konuk olarak kariyerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

AYRILIK SÜRECİNE AÇIKLIK GETİRDİ

Teşkilat dizisinin ilk üç sezonunda başrol oynayan ancak dördüncü sezonda kadroda yer almayan Baysal'ın ayrılığı o dönemde izleyiciler tarafından merak edilmişti. Ünlü oyuncu, projeden kendi isteğiyle değil, senaryo gereği ve ani bir kararla çıkarıldığını söyledi.

"1,5 SENE O BOŞLUĞU HİSSETTİM"

Ayrılık sürecinin kendisinde duygusal bir boşluk yarattığını belirten Baysal, "1,5 sene o boşluğu hissettim. Üst üste 3 sezon bir işte yer alıyorsun, son dakika iptal oluyor. Benim için ani oldu, hikaye gereği çıkarıldım. Hazırlamamıştım kendimi" ifadelerini kullandı.

