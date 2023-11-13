Deniz Baysal'dan enkazları dekor yapıp üstünde poz veren Şahsiyet Meselemiz oyuncularına tepki
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Hatay'daki enkazların dekor olarak kullanıldığı Şahsiyet Meselemiz adlı filmin oyuncuları, sette pozlar verdi. Oyuncuların enkazların üzerinde poz vermesine sessiz kalamayan Deniz Baysal, "Boğazıma yumru oturdu" diyerek tepki gösterdi.
6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremleri konu alan Şahsiyet Meselemiz adlı filmin çekimleri Hatay'daki enkazların üzerinde tepkilere rağmen devam ediyor. Dizinin oyuncuların enkazların üzerine kurulan sette poz verdiğini gören Deniz Baysal ise öfkeden deliye döndü.
"BENDE Mİ SORUN VAR, NORMAL Mİ BU?"
Hatay'da binlerce kişinin hayatını kaybettiği enkazların dekor olarak kullanıldığı filmin oyuncuları sette verdikleri bir pozu yayınladı. Verilen pozu gören başarılı oyuncu Deniz Baysal, "Boğazıma yumru oturdu. Bende mi sorun var? Normal mi bu?" diyerek öfke kustu.
FİLMİN GALASI DEPREMİN YIL DÖNÜMÜNDE YAPILACAK
Yapımcılığını Bülent Durgun'un, yönetmenliğini Gürsel Ateş'in üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Cezmi Baskın, Uğur Çavuşoğlu, Ömer Ahmet, Hilal Anay ve Emre Özmen yer alıyor. Galasının depremin yıl dönümü olan 6 Şubat'ta yapılması planlanan filmin setinde enkazların dekor olarak kullanılması büyük tepki çekti.