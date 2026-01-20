Deniz Akkaya tutuklandı

Mahkeme, Deniz Akkaya'ya Seda Akgül'e yönelik verilen tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 gün zorlama hapsi cezası vermişti. Akkaya'nın bu karara yaptığı itiraz reddedilince ceza kesinleşti.

BURHANİYE CEZAEVİ'NE GÖNDERİLDİ

Kararın kesinleşmesinin ardından tutuklanan Akkaya'nın, Burhaniye Cezaevi'nde 3 günlük zorlama hapsini infaz ettiği öğrenildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Deniz Akkaya'nın sosyal medya hesabında paylaşımların sürmesi dikkat çekerken, hesabın bir yakını tarafından kullanıldığı iddiaları gündeme geldi.

NE OLMUŞTU?

Sunucu Seda Akgül ile Deniz Akkaya arasında bir süredir devam eden anlaşmazlık yargıya taşınmıştı. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımların ardından Akgül, Akkaya'nın kendisine hakaret, tehdit ve kişilik haklarına saldırı içeren paylaşımlar yaptığını belirterek mahkemeye başvurmuştu.

Dosyayı inceleyen mahkeme, Seda Akgül lehine karar vererek Deniz Akkaya hakkında 2 ay süreyle tedbir kararı uygulanmasına hükmetmiş, Akkaya'nın sosyal medya da dahil olmak üzere hiçbir iletişim aracıyla Akgül'e yönelik paylaşım yapmasını yasaklamıştı.

Ancak Akkaya'nın bu karara uymadığı, Akgül'e yönelik paylaşımlarına devam ettiği tespit edildi. İhlalin belirlenmesi üzerine dosya yeniden ele alındı ve mahkeme, 6284 sayılı Kanun kapsamında Deniz Akkaya'ya 3 gün zorlama hapis cezası verdi. Cezanın kesinleşmesiyle birlikte Akkaya cezaevine gönderildi.