Haberler

Deniz Akkaya tutuklandı

Deniz Akkaya tutuklandı
Güncelleme:
Eski manken Deniz Akkaya, sunucu Seda Akgül hakkında verilen koruma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle hakkında hükmedilen 3 günlük zorlama hapis cezasının kesinleşmesi üzerine tutuklandı. Akkaya, cezasını çekmek üzere Burhaniye Cezaevi'ne gönderildi.

  • Deniz Akkaya, Seda Akgül'e yönelik tedbir kararını ihlal ettiği için 3 gün zorlama hapsi cezası aldı.
  • Deniz Akkaya, Burhaniye Cezaevi'nde 3 günlük zorlama hapsini infaz etti.
  • Mahkeme, Deniz Akkaya'nın Seda Akgül'e sosyal medya dahil hiçbir iletişim aracıyla paylaşım yapmasını 2 ay süreyle yasaklamıştı.

Mahkeme, Deniz Akkaya'ya Seda Akgül'e yönelik verilen tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 gün zorlama hapsi cezası vermişti. Akkaya'nın bu karara yaptığı itiraz reddedilince ceza kesinleşti.

BURHANİYE CEZAEVİ'NE GÖNDERİLDİ

Kararın kesinleşmesinin ardından tutuklanan Akkaya'nın, Burhaniye Cezaevi'nde 3 günlük zorlama hapsini infaz ettiği öğrenildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Deniz Akkaya'nın sosyal medya hesabında paylaşımların sürmesi dikkat çekerken, hesabın bir yakını tarafından kullanıldığı iddiaları gündeme geldi.

NE OLMUŞTU?

Sunucu Seda Akgül ile Deniz Akkaya arasında bir süredir devam eden anlaşmazlık yargıya taşınmıştı. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımların ardından Akgül, Akkaya'nın kendisine hakaret, tehdit ve kişilik haklarına saldırı içeren paylaşımlar yaptığını belirterek mahkemeye başvurmuştu.

Dosyayı inceleyen mahkeme, Seda Akgül lehine karar vererek Deniz Akkaya hakkında 2 ay süreyle tedbir kararı uygulanmasına hükmetmiş, Akkaya'nın sosyal medya da dahil olmak üzere hiçbir iletişim aracıyla Akgül'e yönelik paylaşım yapmasını yasaklamıştı.

Ancak Akkaya'nın bu karara uymadığı, Akgül'e yönelik paylaşımlarına devam ettiği tespit edildi. İhlalin belirlenmesi üzerine dosya yeniden ele alındı ve mahkeme, 6284 sayılı Kanun kapsamında Deniz Akkaya'ya 3 gün zorlama hapis cezası verdi. Cezanın kesinleşmesiyle birlikte Akkaya cezaevine gönderildi.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMGk:

Karakol basıp asker vuran bir Deniz olarak girmedi en azından o da iyidir

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme38
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUğur Deniz:

Ula ne kafa var sende ne alaka şimdi bu habere ne alaka ne iciyin sabah sabah

yanıt28
yanıt2
Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

İlk cicişlerden

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSavaş Yıldız:

lütfen çıkmasın bu dışarı

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMr Camel:

kızı bile bu kadından niye kaçtıyaa artık

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

