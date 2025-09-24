Deniz ailesinde sular durulmuyor: Özcan Deniz kendisini ve ailesini güvende hissetmiyor

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, 22 yıl boyunca menajerliğini üstlenen ağabeyi Ercan Deniz ile yollarını ayırdıktan sonra aile içi gerginlik ve yargı süreciyle karşı karşıya kaldı. Tapu devri anlaşmazlıklarıyla başlayan kriz, tehdit iddiaları ve banka borçları nedeniyle daha da derinleşti.

İddiaya göre, Özcan Deniz kendisine ait bir taşınmazın tapusunu güven ilişkisi içinde ağabeyinin üzerine kaydettirdi. Ancak yıllar sonra tapuyu geri almak isteyen sanatçı, İstanbul'da tapu iptal davası açtı. Bu gelişmenin ardından iki kardeşin arası tamamen bozuldu.

Özcan Deniz'in bu hamlesine öfkelenen Ercan Deniz'in, kardeşini ölümle tehdit ettiği, eşine hakaret ve küfürler savurduğu öne sürüldü. Sabah'ın haberine göre, yaşanan olayların ardından Özcan Deniz, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak ağabeyi hakkında tedbir kararı aldırdı.

Sanatçı, karar süresinin dolmasının ardından eşi Samar ve çocuğunun da güvenliği için tedbirin uzatılmasını talep etti. Mahkeme, önümüzdeki günlerde yeni kararını açıklayacak.