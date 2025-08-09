Demet Şener ve İbrahim Kutluay arasındaki nafaka tartışması Magazin Bahane masasında

Haberler.com stüdyosunda Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker'in sunduğu Magazin Bahane programında bu hafta Demet Şener ile İbrahim Kutluay arasındaki nafaka tartışması konuşuldu. Yıllardır devam eden hukuki sürecin hem çocuklar hem de taraflar açısından değerlendirilmesi gerektiğini belirten ikili, konuyu saygı, sorumluluk ve adalet kavramları üzerinden ele aldı.

"HEM ÇOCUKLAR HEM DE YAKINLAR İÇİN SAYGIYI KORUMAK GEREK"

Hakan Solaker, nafaka tartışmalarında en önemli noktanın yaşanmışlığa ve karşılıklı saygıya dikkat etmek olduğunu belirterek, "Hem çocukların hem yakınların hem de eski eşin önünde yaşanmışlığa saygı göstermek en huzurlusu" dedi.

"EVLİLİKTE KUSURLU OLAN KARŞI TARAFIN NAFAKASINI ÖDER"

Gökay Kalaycıoğlu, nafakanın hukuki boyutuna değinerek, "Evlilik birliğinde kusurlu davranan kadın ya da erkek, karşı tarafa nafaka ödemek zorunda. Bir taraf diğerine zarar verip hayatını değiştirdiyse bunun karşılığı nafaka olarak yansır" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUĞUN NAFAKASINI KESME MÜCADELESİNE ANLAM VEREMİYORUM"

14 yıldır devam eden nafaka mücadelesine değinen Solaker, "Bu kadar uzun süredir süren bir hukuki sürecin sebebini hâlâ anlamış değilim. Anne baba, evladının ihtiyacında hesap yapmaz" sözleriyle tepkisini dile getirdi.