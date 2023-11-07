Demet Şener, İbrahim Kutluay'ın çocuklarıyla ilgilenmediğini iddia etti

46 yaşındaki ünlü model ve oyuncu Demet Şener, eski eşi milli basketbolcu İbrahim Kutluay hakkındaki sözleriyle dikkat çekti. Çocuklarının masraflarını karşılamadığını iddia ettiği eski eşine tepki gösteren Şener, açtı ağzını yumdu gözünü...

46 yaşındaki ünlü model ve oyuncu Demet Şener, eski eşi milli basketbolcu İbrahim Kutluay hakkındaki sözleriyle dikkat çekti. Çocuklarının masraflarını karşılamadığını iddia ettiği eski eşine tepki gösteren Şener, açtı ağzını yumdu gözünü...

Kutluay'ın "Çocuklar 4 gün annede, 3 gün bende kalıyor" sözlerine tepki gösteren Demet Şener "Öyle bir şey yok. Çocuklar hep bende kalıyor. Ömer'in diş telini bile yaptırmadı. İnsan bununla ilgili gazeteye çıkmaya utanır!" dedi.

"Bunun protokolde yazması mı gerekir oğlum gel neyse yaparız demesi lazım. Git annen yapsın git annen alsın, ben nafaka veriyorum. Bu kadarına da sessiz kalamayacağım "diyen Demet Şener eski eşine sert çıktı.