Demet Özdemir, yatak pozuyla hayranlarını mest etti: Nefesimiz kesildi

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımları ile son dönemin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Demet Özdemir her haliyle çok konuşuluyor. Oyuncu, bu kez son paylaşımı ile gündeme geldi. Özdemir'in Instagram hesabından yatağa uzanarak verdiği poza beğeni ve yorum yağdı.

"NEFESİMİZ KESİLDİ" YORUMLARI YAPILDI

Hayranları gönderinin altına "Çok güzelsin çok", "Aşırı iyi", "Öpülmelik ve sevilmelik bir poz", "Nefesimiz kesildi", "Muhteşemsin" şeklinde yorumlar yaptı.

İşte güzel oyuncunun o paylaşımı;