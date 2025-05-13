Demet Özdemir'in Eşref Rüya'da Müzikal Başarısı

KANAL D'nin her bölümü merakla beklenen iddialı dizisi Eşref Rüya, Demet Özdemir'in şarkılarıyla da gündem olmaya devam ediyor. Şarkıcı Nisan karakterini canlandırdığı dizide bugüne kadar 'Rüya', 'Küçüğüm' ve 'Şimdi Böyle Biriymiş' gibi sevilen parçaları yorumlayan başarılı oyuncu, son bölümde 'Aşiyan' ile yine kendine hayran bıraktı. Söz ve bestesi Afra'ya, aranjesi Mustafa Ceceli'ye ait olan parçadaki performansı büyük beğeni toplayan Özdemir, oyunculuğuyla olduğu gibi sesiyle de izleyicinin kalbine dokundu.

METİN ÖZÜLKÜ'DEN DERS ALIYOR

Eşref Rüya'nın Nisan'ı olarak izleyen herkesten tam not alan Demet Özdemir, karakterine hazırlanırken usta müzisyen Metin Özülkü'den özel dersler aldı. Özdemir ve Özülkü bu süreçte birlikte stüdyoya girip bir albüme sığacak kadar şarkı kaydetti. Kanal D habere verdiği röportajda "Metin Abi ile şarkı seçimlerini beraber yapıyoruz" açıklamasını yapan oyuncu, son bölümde hocası Özülkü ile iş birliğini ekrana taşıdı. Dizide Eşref, Nisan'ın albüm hayalini gerçekleştirmek için sürpriz yapıp onu usta müzisyen Metin Özülkü ile bir araya getirdi. Yeni bölümde bu hayal yolunda büyük bir adım atacak olan Nisan, bu defa senaryo gereği müzik stüdyosuna girecek.

Tims&B imzalı 'Eşref Rüya', yeni bölümleriyle her çarşamba saat 20.00'de Kanal D'de.