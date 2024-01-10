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Demet Özdemir'den sağlık durumuyla ilgili açıklama

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Demet Özdemir, bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu. Evde dinlenerek iyileşmeye çalışan oyuncu geçen gün sosyal medyadan film tavsiyesi istemişti. Demet Özdemir sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Oyuncu 'Merak edenler için, çok şükür şuan çok iyiyim. Lütfen kendinize dikkat edin' ifadelerini kullandı.

"ÇOK ŞÜKÜR İYİYİM"

Demet Özdemir, bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu. Evde dinlenerek iyileşmeye çalışan oyuncu geçen gün sosyal medyadan film tavsiyesi istemişti.

Demet Özdemir sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Demet Özdemirden sağlık durumuyla ilgili açıklama

Oyuncu "Merak edenler için, çok şükür şuan çok iyiyim. Lütfen kendinize dikkat edin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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