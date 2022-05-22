Demet Evgar... DOĞUMDAN ÖNCE DÜĞÜNÜ DE YAPTI! - Haberler

Kızı Mavi'ye 7 aylık hamile olan yeni gelin bir hafta önce 'baby shower' yerine 'anneliğe geçiş kutlaması', geçen çarşamba kına gecesi düzenlemişti.

Dün de rötarlı düğün Demet Evgar'ın Emirgan'daki evinde gerçekleşti.

Oyuncu, "2. kez evleniyoruz. Arkadaşlarımız ile eğleneceğiz" dedi.

'ÇOK GÜZEL VE BÜYÜLÜYDÜ'

Kızları Mavi için yaptıkları ritüel için ise "Çok güzel ve büyülüydü.

Herkese dokunan bir kadın çemberi oldu, tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Anne adayı en çok turşuya aşerdiğini de söyledi.

Magazinkolik / Magazin