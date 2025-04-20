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Demet Akalın sahne aldığı mekanda sigara içen dinleyicilere ağzına geleni söyledi

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Ünlü şarkıcı Demet Akalın, sahne aldığı mekanda sigara içen dinleyicilere tepki gösterdi. "Ağabey içmeyin. Ben gidince içersiniz yani." diyerek tepki gösteren şarkıcı önünde sigara içmeyen dinleyicilere teşekkür etti. Akalın daha sonra parfüm sıkarak ortamdaki kokuyu bastırmaya çalıştı.

Türkçe Pop müziğin usta isimlerinden Demet Akalın, Niğde'de sahne aldığı mekanda dinleyicilerin sigara içmesine sert tepki gösterdi.

"BEN GİDİNCE İÇERSİNİZ"

Dinleyiciye dönüp "Sigara içiyorsunuz herhalde?" diyen ünlü şarkıcı şu ifadeleri kullandı: "Çocuk uyarıyor 'İçmeyelim' diye, 'Bana ne ya!' diyorsunuz. Duyuyorum yani. Görüyorum. Ağabey içmeyin. Ben gidince içersiniz yani!"

PARFÜM SIKTI

Önünde sigara paketi olmasına rağmen içmeyen dinleyicilere teşekkür eden Demet Akalın, parfüm sıkarak ortamdaki kokuyu bastırmaya çalıştı. Şarkıcı daha sonra parfümünü dinleyiciye hediye etti.

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Demet Akalın sahne aldığı mekanda sigara içen dinleyicilere ağzına geleni söyledi
Haberler.com / Çağla Taşçı - Magazin
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