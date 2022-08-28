Demet Akalın konserinde kendisine lazer tutan kişi yüzünden deliye döndü: Hemen alın onu oradan

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, konser verdiği sırada kendisine ve dansçılarına lazer tutan bir kişiye çok sinirlendi. Sahsın dışarı çıkartılması için görevlileri harekete geçiren Akalın, "Hemen alın onu oradan. Hiç hakkın yok! Alın onu oradan. Göremeyecek adam. Program başladığından beri ayıptır ya" dedi.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için Samsun'da sahne aldı. Akalın, konserin başladığı andan itibaren kendisine ve dansçılara lazer tutan bir kişiye çok sinirlendi.

"ALIN ONU ORADAN"

Şarkısına ara verip görevlilere seslenen Akalın, "O Zeki arkadaşı alın. Şşşt alo.. Gözümüze gözümüze lazer tutan abi. Hemen alın onu ordan. Hiç hakkın yok! Alın onu oradan. Göremeyecek adam. Program başladığından beri ayıptır ya.'' ifadelerini kullandı.

Görevliler şahsı konser alanından çıkarırken, ünlü şarkıcı ise konserine devam etti.