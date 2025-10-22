Haberler

Demet Akalın'ın canlı performansı olay oldu: Ben olsam mekanı terk ederdim

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Demet Akalın'ın canlı performansı olay oldu: Ben olsam mekanı terk ederdim Haber Videosunu İzle
Demet Akalın'ın canlı performansı olay oldu: Ben olsam mekanı terk ederdim
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Demet Akalın, sahnede söylediği İbrahim Tatlıses şarkısıyla sosyal medyada gündem oldu. Performansını beğenmeyen kullanıcılar, "Yanlışlıkla sahneye çıkmış gibi" ve "Ben temizlik yaparken bile bundan iyi söylüyorum" yorumlarıyla ünlü şarkıcıyı eleştirdi.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, sahnede seslendirdiği 'Vur gitsin beni' şarkısıyla sosyal medyanın diline düştü. Akalın'ın canlı performansı kısa sürede gündem olurken, dinleyicilerin büyük kısmı performansı beğenmedi.

Akalın'ın videosu binlerce kez paylaşılırken, kullanıcı yorumları da dikkat çekti.

Gönderinin altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

  • Olmayan bir şeyin yorumunu yapıyoruz.
  • Aslında uyuyacakmış da yanlışlıkla sahneye çıkarmışlar gibi.
  • Ben olsam terk ederim o mekanı, paramı da geri isterim.
  • Ben temizlik yaparken bile bundan iyi söylüyorum.
Kübra Çolakbüyük
Haberler.com / Magazin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Umman'da görkemli karşılama! F-16'lar peş peşe havalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görkemli karşılama! F-16'lar peş peşe kalktı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBağdatlı:

Bunun para verip dinlemeye giden var mı

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiliz devi, Arda Güler'i izlemeye geliyor

Geleceğiyle ilgili bomba gelişme! Bu akşam canlı izleyecekler
43 yıldır iktidarda! Kamerun'daki seçimleri kazanan isim 92 yaşındaki Biya oldu

Dünyanın en yaşlı lideri sandıktan bir kez daha zaferle çıktı
'Kader' dediler, gerçek bambaşka çıktı! Kızları vicdansız hemşire yüzünden engelli kalmış

"Kader" dediler, kızlarıyla ilgili gerçek bir mesajla ortaya çıktı
Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi neden tutuklandı? Melisa Dilara Tatlıtuğ'un avukatı gerçeği açıkladı

Tatlıtuğ'un kardeşi cezaevine girdi! Avukatından ilk açıklama
İngiliz devi, Arda Güler'i izlemeye geliyor

Geleceğiyle ilgili bomba gelişme! Bu akşam canlı izleyecekler
2 bin yıllık tehlike 'Ben buradayım' dedi: 7.2'lik deprem üretebilir

2 bin yıllık tehlike 'Ben buradayım' dedi: 7.2'lik deprem üretebilir
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Sahibi olduğu takım uçuşa geçti, durdurulamıyor
MHP'li vekilden AK Parti'ye muhalefet! Meclis'teki düzenlemeye itiraz var

MHP'den AK Parti'ye muhalefet! Meclis'teki düzenlemeye itiraz var
Ölüm anı kamerada! Başıboş inekler, genç futbolcuyu hayattan kopardı

Ölüm anı kamerada! Başıboş inekler, genç futbolcuyu hayattan kopardı
Korku evi çalışanı genç kadına kabusu yaşattı! Yere yatırıp elektroşok uyguladı

Genç kadın korku evinde kabusu yaşadı! Çalışana gözaltı, mekana mühür
Hesabına gelen 250 bin TL'yi doğum günü sürprizi sandı, gerçek bambaşka çıktı

Hesabına gelen 250 bin TL'yi sürpriz zannetti, gerçek bambaşka çıktı
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Fatih Erbakan ve Ali Babacan, asgari ücret için rakam önerdi

Asgari ücret için hükümete rakam önerdiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.