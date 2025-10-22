Demet Akalın'ın canlı performansı olay oldu: Ben olsam mekanı terk ederdim
Demet Akalın, sahnede söylediği İbrahim Tatlıses şarkısıyla sosyal medyada gündem oldu. Performansını beğenmeyen kullanıcılar, "Yanlışlıkla sahneye çıkmış gibi" ve "Ben temizlik yaparken bile bundan iyi söylüyorum" yorumlarıyla ünlü şarkıcıyı eleştirdi.
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, sahnede seslendirdiği 'Vur gitsin beni' şarkısıyla sosyal medyanın diline düştü. Akalın'ın canlı performansı kısa sürede gündem olurken, dinleyicilerin büyük kısmı performansı beğenmedi.
Akalın'ın videosu binlerce kez paylaşılırken, kullanıcı yorumları da dikkat çekti.
Gönderinin altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;
- Olmayan bir şeyin yorumunu yapıyoruz.
- Aslında uyuyacakmış da yanlışlıkla sahneye çıkarmışlar gibi.
- Ben olsam terk ederim o mekanı, paramı da geri isterim.
- Ben temizlik yaparken bile bundan iyi söylüyorum.