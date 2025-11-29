Demet Akalın ile Berkay Şahin 6 yıl sonra barıştı

Magazin dünyasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Altı yıldır aralarında soğuk rüzgârlar esen Demet Akalın ve Berkay Şahin, Ankara Havalimanı'nda barıştı. İkilinin bir araya gelmesinde menajer Özgür Aras etkili oldu.

GÖRÜNTÜ GÜNDEM OLDU

Barışma anlarını kaydeden Aras, görüntüleri Instagram hesabından paylaşınca kısa sürede gündem yarattı. Videoda Akalın ve Berkay'ın gözyaşları içinde birbirlerine sarıldığı görüldü.

"ÇOK ÖZLEMİŞTİM, ÇOK"

Demet Akalın barışmanın ardından mutluluğunu "Ne güzel bir cumartesi. Çok özlemiştim çok. Özgür'üm yine Umre dönüşü sevaba girdi" sözleriyle ifade etti.

"KÜS OLANLARI BARIŞTIRMAK GEREK"

Menajer Özgür Aras ise küslüklerin son bulması için "Üç günden fazla kimseyle dargın kalmak istemem. Küs olanları barıştırmak gerekir. Ölümün olduğu dünyada küs kalacak vaktim yok. Benim derdim sevmek ve sevilmek" dedi.

KÜSLÜK NASIL BAŞLAMIŞTI?

İkili arasındaki küslük 2019 yılına dayanıyor. Demet Akalın, Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'e doğum günü hediyesi olarak lüks bir saat almış; ancak Şahin çiftinin bu saati satmak istediği iddia edilmişti. Bu iddia Akalın'ı öfkelendirmiş, taraflar karşılıklı ağır sözlerle birbirine yüklenmişti. Çift, saati satmak değil değiştirmek istediklerini açıklasa da dostluk yıllarca düzelmemişti.