Demet Akalın ile Berkay Şahin 6 yıl sonra barıştı

Demet Akalın ile Berkay Şahin 6 yıl sonra barıştı
Altı yıldır küs olan Demet Akalın ve Berkay, menajer Özgür Aras'ın aracılığıyla Ankara Havalimanı'nda barıştı. Gözyaşlarıyla birbirine sarılan ikili, yıllar önce hediye saat krizi nedeniyle bozulan dostluklarını yeniden kurdu.

  • Demet Akalın ve Berkay Şahin Ankara Havalimanı'nda altı yıl sonra barıştı.
  • Barışma anları menajer Özgür Aras tarafından kaydedildi ve Instagram'da paylaşıldı.
  • İkili arasındaki küslük 2019 yılında Demet Akalın'ın verdiği saatin satılmak istendiği iddiasıyla başladı.

Magazin dünyasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Altı yıldır aralarında soğuk rüzgârlar esen Demet Akalın ve Berkay Şahin, Ankara Havalimanı'nda barıştı. İkilinin bir araya gelmesinde menajer Özgür Aras etkili oldu.

GÖRÜNTÜ GÜNDEM OLDU

Barışma anlarını kaydeden Aras, görüntüleri Instagram hesabından paylaşınca kısa sürede gündem yarattı. Videoda Akalın ve Berkay'ın gözyaşları içinde birbirlerine sarıldığı görüldü.

"ÇOK ÖZLEMİŞTİM, ÇOK"

Demet Akalın barışmanın ardından mutluluğunu "Ne güzel bir cumartesi. Çok özlemiştim çok. Özgür'üm yine Umre dönüşü sevaba girdi" sözleriyle ifade etti.

"KÜS OLANLARI BARIŞTIRMAK GEREK"

Menajer Özgür Aras ise küslüklerin son bulması için "Üç günden fazla kimseyle dargın kalmak istemem. Küs olanları barıştırmak gerekir. Ölümün olduğu dünyada küs kalacak vaktim yok. Benim derdim sevmek ve sevilmek" dedi.

KÜSLÜK NASIL BAŞLAMIŞTI?

İkili arasındaki küslük 2019 yılına dayanıyor. Demet Akalın, Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'e doğum günü hediyesi olarak lüks bir saat almış; ancak Şahin çiftinin bu saati satmak istediği iddia edilmişti. Bu iddia Akalın'ı öfkelendirmiş, taraflar karşılıklı ağır sözlerle birbirine yüklenmişti. Çift, saati satmak değil değiştirmek istediklerini açıklasa da dostluk yıllarca düzelmemişti.

